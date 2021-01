Aniversariante do dia, Ceni é homenageado pela Fifa: “Deus do São Paulo”

Rogério Ceni está completando 48 anos nesta sexta-feira e um dos maiores personagens da história do futebol mundial não foi esquecido pela principal entidade do esporte, a Fifa, que em suas redes sociais fez questão de homenagear o ex-goleiro do São Paulo.

“Senhor das cobranças de falta, reflexo real, deus do São Paulo e vencedor do Mundial de Clubes. Feliz aniversário ao maior goleiro artilheiro da história do futebol, Rogério Ceni”, escreveu a Fifa em suas redes sociais.

Participante de duas Copas do Mundo, em 2002 e 2006, e do Mundial de Clubes de 2005, Rogério Ceni tem uma história vitoriosa no Japão, onde foi campeão mundial com a Seleção Brasileira e também com o São Paulo, sendo eleito o melhor jogador do torneio intercontinental de clubes ao vencer o Liverpool na final, por 1 a 0, protagonizando grandes defesas, entre elas a da cobrança de falta de Gerrard, com a barreira invertida, a principal de sua longa carreira debaixo das traves.