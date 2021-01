Ano de 2020 vira game que simula toda a loucura dos últimos meses

O desenvolvedor independente Max Garkavyy lançou nesta segunda-feira (18) o jogo online 2020 Game, uma espécie de homenagem interativa que apresenta alguns dos principais eventos que ocorreram durante os 365 dias de 2020.

Com mecânicas de side scroll, 2020 Game é um jogo de plataforma bastante simples que mergulha no estilo 8-bit de games mobile e de browser com baixo orçamento de produção. De forma narrativa, o jogador vai passando por inúmeras localidades e executando ações simples que fazem referências cronológicas ao inesquecível ano de 2020, iniciando a jornada a partir de um alegre 2019.

Assim, é possível encontrar menções às queimadas na Amazônia, onde o personagem deverá salvar um coala em perigo enquanto escapa do fogo, até a inesperada pandemia da covid-19, que leva o jogador a fugir do vírus, coletar máscaras e papéis higiênicos e até mesmo enfrentar um curto período de isolamento social.

(Fonte: Max Garkavyy / Reprodução)Fonte: 2020 Game

Caso tenha interesse em conhecer 2020 Game e reviver o fechamento de lojas, as quebras de mercados de ações, a ascensão das redes sociais e outros momentos que marcaram o ano passado, basta acessar o site oficial e curtir a jogatina.