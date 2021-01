Ano legislativo terá início no dia 15 de fevereiro em Neópolis

Na segunda-feira, dia 15 de fevereiro, os trabalhos na Câmara Municipal de Neópolis serão iniciados. Na oportunidade os 11 vereadores iniciarão de forma oficial seus mandatos, porém com participação nas sessões somente dias depois.

As sessões no plenário Sebastião Campos estão previstas para iniciar na terça-feira (16), mas como a data é feriado de carnaval, a previsão do retorno das sessões será na terça-feira (23).

Dos onze vereadores eleitos, três foram reeleitos, dois são ex-vereadores que voltam ao parlamento e seis estão iniciando o mandato pela primeira vez.

João Andrade (PL) reeleito

Zé Luiz (PL) Reeleito

Marcelo de Chico Duda (PL) Reeleito

João Paulo Guedes (PDT) Ex vereador

Tinho de Derivaldo (PSL) Ex Vereador

Eron (PL)

Luís Amorim (PL)

Doutora Israelli (PDT)

Cecília Terto (Avante)

Nito (PP)

Professora Raqueline (PP)

Informações Ed Sousa.