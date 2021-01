Anselmo Ramon avalia temporada da Chapecoense e dedica título a Paulo Magro

A Chapecoense conseguiu o título do Brasileirão Série B com muita emoção. Nos minutos finais, o time fez o terceiro gol sobre o Confiança e obteve o resultado necessário para conquistar a taça da Segundona nos critérios de desempate.

Após a partida, o atacante Anselmo Ramon, autor do último tento da Chape, de pênalti, fez uma avaliação da temporada da equipe. O jogador destacou as conquistas ao longo da atual campanha, celebrou o título da Série B e dedicou a conquista a Paulo Magro, ex-presidente do clube que morreu de covid-19 no final do ano passado.

Chape conquistou seu primeiro título nacional

“Não foi fácil chegar aonde a gente chegou. Conseguimos sair da lanterna no Catarinense e fomos campeões do Estadual. Chegamos bem na Série B e conseguimos nosso primeiro objetivo, que era o acesso. Mas queríamos algo a mais e conseguimos conquistar esse título. Todos estão de parabéns”, declarou ao SporTV.

“Em relação ao pênalti, foi da forma que treinei. Treinei dessa forma ontem (quinta) e hoje (sexta) só executei. Queria dedicar esse título a Deus, minha família, meus amigos e a Paulo Magro, nosso eterno presidente, e a toda a família dele”, acrescentou o Anselmo Ramon.

Com a conquista, a Chapecoense consegue seu primeiro título nacional e retorna à Série A depois de ter sido rebaixada na temporada passada. Além dela, subiram para a primeira divisão América-MG, Juventude e Cuiabá.