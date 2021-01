Antes da final da Libertadores, Abel poupa titulares do Palmeiras e monta escalação muito alternativa contra o Vasco

Antes da final da Conmebol Libertadores, neste sábado, contra o Santos, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, resolveu poupar todos os seus titulares para a partida contra o Vasco, nesta terça-feira, válida pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ainda com vários desfalques, o português montou um time bastante alternativo e com várias improvisações.

Destaque também para o retorno do volante Felipe Melo a um 11 inicial palestrino, após se recuperar de grave fratura no tornozelo nos últimos dois meses.

O Palmeiras jogará com: Jaílson; Mayke, Kuscevic, Alan Empereur e Renan; Felipe Melo, Gustavo Scarpa e Lucas Lima; Lucas Esteves, Breno Lopes e Gabriel Silva.

Abel Ferreira durante jogo entre Palmeiras e Ceará, pelo Brasileirão Cesar Greco/Ag Palmeiras

Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan, Viña, Danilo, Gabriel Menino, Zé Rafael, Raphael Veiga, Rony, Willian e Luiz Adriano foram preservados.

Fora eles, Wesley e Luan Silva ainda se recuperam de cirugias, enquanto Emerson Santos está suspenso pelo 3º cartão amarelo.

Verdão e Vasco se enfrentam às 20h (de Brasília), no Allianz Parque.

O time carioca jogará com: Fernando Miguel; Léo Matos, Marcelo Alves, Ricardo Graça e Henrique; Bruno Gomes, Leo Gil e Benítez; Yago Pikachu, Talles Magno e Cano.