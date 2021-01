Antes de compra, Santos estende empréstimo de Luan Peres

O Santos estendeu o empréstimo de Luan Peres até 15 de fevereiro junto ao Brugge, da Bélgica. O vínculo anterior terminaria no próximo sábado, dia 23.

Esse processo ocorre antes do Peixe adquirir os direitos econômicos com a premiação da Conmebol, uma garantir financeira para o Brugge. O campeão receberá 15 milhões de dólares (R$ 78 mi), enquanto o vice ficará com 6 milhões de dólares (R$ 31 mi).

O Alvinegro garante ao menos os R$ 31 milhões do segundo colocado, quantia suficiente para comprar Luan. O valor combinado é de cerca de 3 milhões de euros (R$ 19 mi). O Brugge fez um desconto em relação aos 5 milhões de euros (R$ 32 mi) iniciais.

Luan tem 26 anos, é titular absoluto do Santos e sua permanência foi um pedido expresso de Cuca. O Peixe enfrentará o Palmeiras na final da Libertadores no dia 30 de janeiro, em partida única no Maracanã.