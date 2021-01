Antes de embarque ao Rio de Janeiro, Palmeiras faz treino tático

Pouco antes da viagem para o Rio de Janeiro, o elenco do Palmeiras realizou um treino, dando sequência à preparação para o duelo com o Santos, pela final da Libertadores.

Na primeira parte das atividades, Abel Ferreira comandou trabalhos com foco na tática, com orientações de posicionamento e transições ofensivas e defensivas.

Na sequência, jogadores de defesa e de linha de frente foram separados para treinos técnicos específicos.

Os trabalhos contaram com boa parte do elenco do Alviverde. Apenas os jogadores que foram titulares contra o Vasco não terça-feira fizeram atividades regenerativas.

Agora, a delegação do Palmeiras viaja para o Rio de Janeiro e volta a treinar na quinta-feira, no Engenhão. A decisão da Libertadores ocorre no sábado, às 17h (de Brasília).