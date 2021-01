Antes de entrar no BBB21, Viih Tube comprou cobertura duplex de R$ 2 milhões · .

Participante caçula do BBB21, Viih Tube já é dona de uma cobertura duplex que vale mais do que o próprio prêmio do reality show da Globo. Antes de aceitar entrar no confinamento televisivo, a influenciadora digital e o namorado, Bruno Magri, compraram um luxuoso imóvel de 400 metros quadrados, avaliado em aproximadamente R$ 2 milhões.

O apartamento fica no Panamby, área nobre do bairro do Morumbi, em São Paulo. De acordo com a pesquisa de mercado da capital do Creci-SP (Conselho Regional de Corretores de Imóveis), o valor do metro quadrado teve médias superiores a R$ 8 mil nessa região em 2020.

Viih Tube comprou a cobertura em agosto do ano passado e fez o anúncio em um vídeo de 13 minutos no YouTube no mesmo mês. A influenciadora mostrou um passeio pelo primeiro andar do imóvel, deu detalhes da estrutura, mas explicou aos seguidores que o local passaria por uma grande reforma que duraria meses –o apartamento ainda não está pronto.

“Eu vivo de aluguel, então estou investindo no meu futuro. Esse tour que vou mostrar pra você não é o tour oficial da minha casa, do meu jeitinho, como eu quero que ela seja. Ela está completamente diferente. Eu vou reformar a casa inteira. O processo vai ser longo, mas vai ficar do jeitinho que eu quero”, explicou a youtuber.

O duplex fica no oitavo andar e conta com um elevador exclusivo, com entrada para a sala de estar. Além disso, há um outro elevador interno para a locomoção entre os dois andares da residência. Viih Tube explicou que a antiga moradora era uma mulher da terceira idade.

O espaço tem lareira, uma sala ampla em que ela terá uma adega e uma grande varanda com vista para o bairro. “É uma vista superbonita, eu adoro vista, luz e lugar claro. É uma das coisas que mais gostei aqui, não só por fazer vídeo, mas por dar uma paz mesmo.”

Assista ao vídeo abaixo:

No tour, Viih reforçou que a reforma vai mudar tudo e que alguns espaços ficarão ideais para a produção de fotos e conteúdo para as redes sociais.

Ela pegou a casa com dois quartos, mas a ideia é aumentar para ao menos três com a obra. Comemorou também ter um closet pela primeira vez na vida. “É uma conquista”, disse. Viih falou que o apartamento alugado em que mora com o namorado tem 100 metros quadrados.

O segundo andar da cobertura tem piscina e sauna, mas a influenciadora não mostrou os espaços no vídeo. Caso deixe a casa do BBB21 apenas em maio, quando o reality chega ao fim, ela já deve voltar para o duplex reformado.

A youtuber é natural de Sorocaba, interior de São Paulo, e tem apenas 20 anos. Viih soma mais de 10 milhões de inscritos em seu canal, criado por ela aos 12 anos, quando passava por uma turbulência na família. Aos 18, foi morar sozinha e algum tempo depois passou a viver com o namorado, com quem completou dois anos de relacionamento.

Mais do que o prêmio de R$ 1,5 milhão, ela deseja que o Big Brother Brasil a ajude a lidar com suas inseguranças. “Chega, sabe? O BBB vai me ajudar a mostrar quem eu sou, um outro lado meu. Eu realmente espero conseguir sentir algo único lá dentro”, opinou ela no vídeo de divulgação. O BBB21 estreia na segunda-feira (25).

Veja o post em que ela anuncia a compra da casa: