Antes de sair da Band, Mariana Godoy rejeitou convite para voltar ao jornalismo · .

Antes de rescindir seu contrato com a Band, Mariana Godoy rejeitou convite da emissora para voltar ao jornalismo. Com o objetivo de reforçar a sua imagem e faturamento no entretenimento, a jornalista preferiu pedir demissão na quinta-feira (7) e partir para novos projetos.

De acordo com fontes do ., antes do cancelamento do Melhor Agora (2020), talk show semanal apresentado por Mariana nas noites de segunda-feira, a direção da Band fez uma proposta para que ela migrasse para o departamento de Jornalismo, um dos principais pilares da emissora.

Ela havia sido contratada para trabalhar com entretenimento e desejava seguir a jornada nessa área, o que possibilita a participação em ações publicitárias e, consequentemente, mais ganhos financeiros. Quando chegou à Band, ela esperava faturar mais de R$ 100 mil mensais, e a maior parte disso viria de ações de merchandising. De acordo com fontes, sem programa de entretenimento, estava recebendo menos menos da metade disso.

Na mensagem de despedida, Mariana agradeceu a Johnny Saad, presidente do Grupo Bandeirantes; a Antonio Zimmerle, diretor-geral da Rádio e TV Bandeirantes; a Rodolfo Schneider, diretor-executivo de Jornalismo e a equipe do Jornal Gente, atração da rádio em que trabalhou nos últimos meses.

Porém, a ausência de nomes como o de Zeca Camargo, com quem atuou em conjunto nos formatos cancelados, e da equipe do talk show desagradou alguns colaboradores da emissora.

“Mariana Godoy esteve hoje na Band com Johnny Saad e companheiros para se despedir, pois parte para novos projetos. A Band entendeu suas razões e deixou claro que as portas estarão sempre abertas para ela, uma jornalista consagrada, profissional querida e especial que é. No Grupo Bandeirantes, só deixa amigos e admiradores”, disse a emissora em nota.

Contratada em junho de 2020, Mariana contou com a ajuda de Zeca Camargo para iniciar a produção de uma revista eletrônica matinal que substituiria o Aqui na Band (2019-2020). Mesmo com a data de estreia anunciada, os pilotos não agradaram a direção da emissora e o programa nunca foi ao ar.

Em seguida, a jornalista estreou o semanal Melhor Agora, que apresentava um formato similar ao Mariana Godoy Entrevista (2015-2020), atração que ela comandava na RedeTV!. Menos de três meses depois da primeira edição ir ao ar, o programa também foi cancelado.

Confira a publicação de Mariana Godoy: