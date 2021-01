Antes do BBB21, Carla Diaz recusou Dança dos Famosos para tratar câncer · .

Participante do Big Brother Brasil 21, Carla já foi sondada para competir em outro programa da Globo. A atriz foi convidada pela produção do Domingão do Faustão para participar do elenco da última edição da Dança dos Famosos, porém teve de recusar o convite para se tratar de um câncer de tireoide.

“Aconteceu depois da primeira biópsia, que deu resultado indeterminado. Falei pro meu médico: ‘Pode surgir um trabalho que é o meu sonho, e eu quero estar apta a dar cambalhotas, fazer acrobacias…’ Mas acabei descobrindo que teria que operar”, disse a atriz, em entrevista para o jornal Extra.

Segundo a intérprete de Carine em A Força do Querer, o convite para a Dança dos Famosos foi muito bem-vindo, e ela ainda espera que ele aconteça novamente: “Enfim, não foi dessa vez. Eu nem sei se meu nome chegaria até a seleção final, mas ainda é uma grande vontade”, confessou.

Câncer na tireoide

Em julho do ano passado, a atriz revelou aos fãs em suas redes sociais que foi diagnosticada com câncer na tireoide. Na entrevista para o Extra, a artista explica como foi esse momento conturbado em sua vida.

Inicialmente, a sister do BBB21 desconfiou de um desconforto no pescoço logo após fazer suas refeições. Foi alertada pela mãe para que procurasse ajuda profissional.

“Fui encaminhada para o endocrinologista. O médico me disse com toda a delicadeza do mundo que eu precisaria passar por uma biópsia. Foi quando comecei a me preocupar com coisas que, de fato, são importantes”, rememora.

Duas biópsias foram necessárias para que o profissional que acompanhava o caso de Carla descobrisse que o nódulo era maligno. Porém, apesar do susto do diagnóstico, ela ficou curada após fazer uma cirurgia.

O momento em que a atriz soube que estava livre do câncer ficou na memória dela: “Quando o médico me falou: ‘Você está curada, agora é vida normal’, foi a minha maior alegria. De seis em seis meses, vou ter que fazer exames para ver se a glândula está funcionando direitinho. Mas, por enquanto, tudo ok comigo”, finalizou.