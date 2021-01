Antigo alvo do Tottenham, atacante recusa primeira proposta de renovação do Real Madrid

Assim como Sergio Ramos, o contrato de Lucas Vázquez com o Real Madrid termina no final desta temporada europeia. Porém, o meia espanhol teria recusado a proposta inicial do clube.

O jogador já havia perdido espaço dentro do elenco no início da temporada e não fazia mais parte dos planos do time. Com as lesões de Carvajal e Odriozola, Lucas foi improvisado na lateral direita e agradou ao técnico Zinedine Zidane.

A melhora de desempenho do espanhol chamou atenção dos dirigentes do clube, rendendo assim uma proposta de renovação que acabou sendo recusada tanto por Vázquez como por seu agente.

Ainda no meio de 2020, a imprensa inglesa especulou uma possível ida de Vazquez ao Tottenham. É válido destacar que José Mourinho observa o mercado internacional e tem interesse também em Sergio Ramos para 2021.