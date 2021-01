Antigo ‘sonho’ do Barcelona entra na mira de Jorge Jesus para reforçar o Benfica

Tendo uma temporada de altos e baixos nesse seu retorno ao Benfica, o técnico Jorge Jesus também tem cobrado o clube português por reforços. Um dos setores que o Mister deseja reforçar neste momento é o meio de campo, e alguns nomes vêm surgindo no mercado como possibilidades.

E segundo a emissora britânica Sky Sports, um dos jogadores ventilados no Estádio da Luz é Jean-Michel Seri, de 29 anos, que atualmente defende o Fulham e disputa a Premier League. O marfinense é o plano B das Águias, caso o volante William Carvalho não seja contratado junto ao Real Betis.

Com passagem em Portugal pelo Porto e Paços de Ferreira, Seri se destacou com a camisa do Nice, da França, entre 2015 e 2018, e inclusive chamou a atenção do Barcelona, que tentou contratá-lo na época.

Entretanto, o clube catalão não chegou à quantia desejada pelos franceses e o negócio acabou não indo para frente. Por outro lado, o meio-campista foi negociado para o Fulham logo depois por 30 milhões de euros (R$ 191,7 milhões, nas cifras atuais).

Na Inglaterra, Seri disputou uma primeira temporada – onde atuou em 34 jogos e anotou um único gol – e logo em seguida foi emprestado ao Galatasaray, da Tuquia. Apesar da adaptação difícil na Inglaterra, num primeiro momento, recebeu uma segunda chance do clube londrino e voltou. Até aqui, porém, fez apenas duas partidas na atual campanha.

Terceiro colocado do Campeonato Português, o Benfica encara o seu arquirrival, Porto, nesta sexta-feira (15), pela 14ª rodada. O clássico terá transmissão ao vivo do FOX Sports a partir das 17h30 e tempo real ao vivo no ESPN.com.br.