Antony marca, Ajax arranca empate no clássico com o PSV e mantém liderança no Holandês

Em duelo direito pela liderança da Eredivisie, Ajax e PSV fizeram um clássico cheio de emoção e gols neste domingo (10), na Johan Cruijff Arena. Em jogo quente, os rivais empataram em 2 a 2 em Amsterdam, em partida que teve transmissão ao vivo e exclusiva na tela da ESPN Brasil.

Com o resultado no clássico, o Ajax mantém a liderança do Campeonato Holandês, e agora soma 35 pontos em 15 jogos disputados. Já o PSV fica com 34, na segunda posição, dois a mais do que Feyenoord e Vitesse.

O jogo

Mesmo fora de casa, quem começou com tudo a partida foi o PSV. Logo no primeiro minuto de jogo, a equipe do técnico Roger Schmidt partiu em velocidade ao ataque. Donyell Malen tirou da cartola uma assistência mágica para Eran Zahavi, que bateu a saída de Andre Onana, sem chance de defesa.

Atrás no placar, o Ajax partiu para o ataque tentando o empate forçando jogadas na direita com Antony, que sofreu com a forte marcação. Em outro ataque veloz que foi iniciada em um desarma ao brasileiro, Malen novamente foi o garçom, achando outra vez Zahavi no meio da grande área, que bateu livre de marcação.

Atordoado em campo, o Ajax quase empatou aos 28 minutos. Um dos melhores pelos lados da equipe de Amsterdam, Dusan Tadić aproveitou cruzamento de Mazraoui e acertou a trave de Yvon Mvogo.

A pressão do Ajax surtiu efeito. Após nova jogada individual de Tadić pela esquerda sobre Teze, o meia avançou na área e serviu Promes, que bateu seco para o fundo das redes, a 40 minutos da etapa inicial.

O empate da equipe de sairia aos cinco do segundo tempo. Logo em sua estreia com a camisa do Ajax, Haller recebeu em velocidade no ataque e bateu na saída de Mvogo. O VAR entrou em cena, e flagrou o impedimento do atacante.

Melhor na segunda etapa, Antony passou a levar muito perigo ao time de Eindhove. O brasileiro quase empatou a partida após complementar bom cruzamento na grande área. O gol de igualou o marcador, no entanto, não demorou a sair.

Aos 20, Tagliafico recuperou a bola no ataque e conseguiu achar Promes na área. O atacante deu toque providencial para encontrar Antony, que bateu no canto, tirando as chances de defesa de Mvogo.

Próxima rodada

Após a partida deste domingo, o Ajax volta a campo na próxima quinta-feira (14), no De Grolsch Veste Stadion, contra o Twente. Já o PSV encara o AZ Alkmaar na quarta-feira (13), dentro da AFAS Stadion.

AJAX 2 x 2 PSV

GOLS: Quincy Promes (40′) e Antony (65′) para o Ajax; Eran Zahavi (2′ e 21′) para o PSV

AJAX: Onana; Mazraoui (Rensch), Schuurs, Blind e Tagliafico; Klaassen e Gravenberch; Antony, Tadic e Promes (Kudus); Labyad (Haller)

PSV: Mvogo; Dumfries, Teze, Boscagli e Max; Rosario, Sangare, Gakpo (Ryan Thomas) e Ihattaren (Gutiérrez); Zahavi (Madueke) e Malen (Mauro Junior)

– Posse de bola: AJAX 67% x 33% PSV;

– O clássico entre Ajax e PSV volta a ter ao menos três gols após três partidas;

– Eran Zahavi marcou dois gols pela primeira vez com a camisa do PSV;

– Ajax voltou a sofrer dois gols ou mais dentro da Johan Cruijff Arena pela terceira vez nesta temporada;

– Ajax tem agora uma sequência de cicno partidas de invencibilidade sobre o PSV em todos os campeonatos;

– PSV não vence na Johan Cruijff Arena pela Eredivisie desde 2015;