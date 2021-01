Antony tem atuação discreta, Pratto entra no fim, Ajax vence clássico contra o Feyenoord e segue na liderança

O Ajax segurou a uma incrível pressão no fim do segundo tempo e derrotou o Feyenoord por 1 a 0 no clássico e abrir vantagem na liderança do Campeonato Holandês. O jogo, válido pela 17ª rodada da competição, foi realizado na Johan Cruijff Arena, no domingo (17/01).

Com o resultado, a equipe de Amsterdã está com 41 pontos, três a mais do que o vice-líder Vitesse. Já os visitantes estão na quarta posição, com 37.

O brasileiro Antony (ex-São Paulo) teve uma atuação discreta pelo Ajax e foi substituído no segundo tempo sem ter produzido muitos lances de perigo. Já o atacante argentino Lucas Pratto começou no banco de reservas e entrou no Feyenoord aos 38 minutos do etapa final. Foi a terceira vez que o ex-jogador do Atlético-MG jogou pela equipe de Roterdã.

Os donos da casa abriram o placar aos 22 minutos do primeiro tempo. Após receber passe de Haller, Ryan Gravenberch dominou passe com o pé direito, driblou com estilo o zagueiro do Feyenoord e finalizou com a perna direita no cantinho do goleiro.

Foi o terceiro gol do meio-campista de 18 anos na temporada.

Os visitantes criaram boas chances de igualarem o marcador. Haps recebeu passe perfeito de Berghuis, ficou cara a cara com Onana e chutou em cima do goleiro do Ajax. Em seguida, Jorgensen fez o pivô, Toornstra ajeitou, e Berghuis quase empatou o jogo.

No segundo tempo, o Ajax recuou um pouco mais e controlou o resultado buscando os contra-ataques até o apito final, enquanto o Feyernoord falhou na criação de jogadas, mas levou um grande perigo ao gol de Onana. Aos 45, o goleiro camaronês defendeu um chute rasteiro de Leroy Fer no canto esquerdo. Em seguida, o Feyernoord acertou o travessão dos donos da casa.

Pro Shots

Próximas partidas

O Ajax voltará a campo pelas oitavas de final da Copa da Holanda em partida fora de casa contra o AZ Alkmaar, na quarta-feira (20/01), às 17h (de Brasília).

No mesmo dia, o Feyenoord enfrentará o Heracles, às 14h45 (de Brasília).