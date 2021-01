Antony tem dia apagado, Ajax vence Willem II no fim e mantém folga na liderança da Eredivisie

Em duelo válido pela 19ª rodada da Eredivisie, o Ajax levou um susto, mas venceu o Willem II nesta quinta-feira, na Johan Cruyff Arena, em Amsterdã.

Davy Klaasen abriu o placar aos 6 minutos do segundo tempo com uma bela puxeta dentro da área. Pavlidis empatou para os visitantes aos 17 da etapa final.

Aos 38 do segundo tempo, Brobbey, logo em seu primeiro lance no jogo, colocou o tetracampeão da Champions novamente à frente do placar.

Ainda sobrou tempo para Tadic fazer o terceiro do Ajax.

Destaque do time nesta temporada, o ex-São Paulo Antony não esteve em seus dias mais inspirados e foi substituído no segundo tempo por David Neres.

Com o resultado, o Ajax vai aos 47 pontos e mantém a liderança com 4 pontos de vantagem para o segundo colocado, o PSV.