Antony troca mensagens com Diniz até hoje, faz ‘propaganda’ de Brenner e ri com ‘ataque são-paulino’ no Ajax

Antony vive grande fase na Europa. Eleito melhor jogador de dezembro da Eredivisie, o Campeonato Holandês, o atacante do Ajax recebeu a ESPN para uma entrevista exclusiva, em que também falou, entre outros assuntos, do clube do coração: o São Paulo.

Vendido por 16 milhões de euros pelo Tricolor em janeiro, Antony ficou mais um semestre no Brasil antes de se apresentar ao Ajax. Mesmo distante, não cortou a relação com o ex-clube, a ponto de ainda manter conversas com o técnico Fernando Diniz, com quem trabalhou entre setembro de 2019 e março de 2020.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“Diniz até me mandou mensagem esses dias. Além de treinador, é um grande amigo. Fora de campo mantém contato sempre. É um treinador que sou muito grato, que me ajudou muito no São Paulo. Cobra muito, treinador muito exigente, mas é um cara de coração grande, nota 1000. Sempre converso com ele pela ajuda que me deu no São Paulo”, revelou o camisa 39 do Ajax.

Outro que Antony mantém proximidade é Brenner, artilheiro do São Paulo na temporada, com 22 gols. Tamanho destaque desde que virou titular faz o atacante ser alvo de sondagens de clubes europeus, entre eles do Ajax, costumeiro garimpador de talentos do futebol brasileiro.

“Jogo com o Brenner desde 2015, é um excelente jogador, está sempre em contato. Estava conversando com ele esses dias, mas nada a respeito do clube aqui, só uma conversa de amigo. Ainda não perguntou [sobre a Holanda], creio que ele está focado lá, porque estão brigando por título. O que a gente mais conversa é que estou torcendo, que ele faça cada vez mais gols e as coisas aconteçam naturalmente”, disse Antony, que aproveitou para fazer uma pequena propaganda do amigo.

“É um goleador, faro de gol, tem muita intimidade com o gol. É assim desde a base, o sub-15. Conheço bem, dei muitos passes, muitas assistências para ele, então é um jogador que tem muita intimidade com o gol”.

Se acabar mesmo no Ajax, Brenner poderá formar um ataque inteiro de revelados pelo São Paulo na Holanda, já que David Neres também faz parte do elenco. Antony desconversou, mas riu ao ser questionado sobre a chance disso acontecer.

“Seria bom (risos), mas aí é com a diretoria do Ajax e a decisão do próprio jogador”.

Antony tem 8 gols em 18 partidas com a camisa do Ajax, seis deles no Campeonato Holandês, além de sete assistências. O atacante deve ser uma das armas para o clássico contra o PSV neste domingo (10), às 12h45 (de Brasília), com transmissão ao vivo e exclusiva da ESPN Brasil e do ESPN App.