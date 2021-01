Anunciado por clube do Vietnã, Brandão comenta chegada ao país e projeta temporada

O atacante Brandão, que nas últimas duas temporadas atuou pelo PJ City, da Malásia, foi anunciado pelo Gia Lai, que disputa a primeira divisão da Liga do Vietnã. O jogador assinou contrato até o final da temporada, em setembro, e já deve estrear no próximo final da semana.

“O que me motivou a acertar aqui foram as informações de que o time tem uma boa estrutura de trabalho e o desafio de jogar em outro país. Minha expectativa é que possamos fazer um bom campeonato, pois a equipe tem bons jogadores, com alguns sendo da seleção do Vietnã. Acho que isso soma bastante, ter atletas de qualidade”, declarou o centroavante.



(Foto: Divulgação/Gia Lai)

Brandão chega a equipe para ser a principal referência no ataque e o goleador do time, já que os outros dois estrangeiros, um sérvio e um sul-coreano, são zagueiros. Com isso, o jogador tem a responsabilidade de comandar o setor ofensivo junto com os vietnamitas.

“Procuro não fixar metas, somente dar o meu melhor nos treinos e nos jogos. Assim espero que eu e meus companheiros de equipe possamos colher bons frutos nessa temporada. Espero me adaptar o mais rápido possível depois das férias e de ficar 15 dias de quarentena, devido às regras de entrada no Vietnã”, concluiu Brandão.