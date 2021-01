Anúncio de novo patrocinador do Galo gera desconforto com o BMG, que ocupa espaço nobre da camisa

O anúncio de um novo patrocinador máster pelo Atlético-MG, a Betano, empresa grega de apostas online, gerou um desconforto com o atual parceiro que estampa seu logo na parte nobre da camisa alvinegra, o banco BMG.

O acordo anunciado pelo presidente do clube, Sérgio Coelho, fez o BMG emitir um comunicado contestando uma mudança de local da marca do banco na camisa atleticana. Veja abaixo:

A respeito do anúncio realizado na tarde de hoje(sexta-feira), pelo Clube Atlético Mineiro, de que uma nova marca será estampada na camisa do time principal de futebol profissional, o Banco Bmg informa que até o presente momento, e em conformidade com o contrato assinado nas últimas negociações, mantém a sua posição como patrocinador máster e segue dialogando sobre novas possibilidades que sejam positivas para ambos em relação às cotas de patrocínio para 2021.

Data de estreia e alterações na camisa

O Galo disse, de forma oficial, que a estreia da marca na camisa atleticana acontecerá na noite da próxima segunda-feira, 11 de janeiro, às 20h, no jogo contra o Red Bull Bragantino, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A ATUALIZADA

Os valores e o tempo de contrato não foram confirmados, mas há informações de que seria de R$ 10 milhões por ano. Todavia, esse valor pode ser maior, já que o pagamento será feito em euros.

Com a chegada da nova empresa, as marcas que estampam a camisa alvinegra seriam realocadas no uniforme. O logo do Banco BMG iria para as costas no lugar da Auto Truck, que também mudará de lugar na camisa, indo para a barra inferior frontal da camisa e sendo replicada também no calção.

-Temos a satisfação de ser a primeira organização brasileira a fazer parceria com a BETANO, marca de protagonismo nos mercados em que atua e que apresenta uma busca contínua pela excelência, valor que compartilhamos. Estamos ansiosos para criar experiências únicas para os nossos torcedores, especialmente à medida que se aproxima o tempo para o nosso novo estádio, a Arena MRV- disse o presidente atleticano, Sérgio Coelho.

Quem é a Betano e quais esportes patrocina

​

A Betano opera desde 2013 com apostas online na Grécia e expandiu seu negócio para sete países e possui 700 funcionários e 300 mil usuários cadastrados no site.

Em 2019, a Betano entrou no esporte para conseguir mais visibilidade. Começou investindo na GT4 South European Series, de carros de turismo, que é disputado na França, na Espanha e em Portugal.

Em seguida, entrou no futebol, colocando sua marca no Braga e no Marítimo, ambos da primeira divisão de Portugal.

A empresa tem outra marca, “Stoiximan” , que patrocinou PAOK, OFI Creta e Olympiacos, todos da Grécia, Apollon Limassol, do Chipre e FC Universidade Craiova, da Romênia.