Ao vivo, Guga Chacra e Demétrio Magnoli batem boca na GloboNews · .

Guga Chacra e Demétrio Magnoli bateram boca ao vivo durante o Em Pauta, da GloboNews. Nesta quarta-feira (13), o professor criticou a eficácia do lockdown em Nova York, nos Estados Unidos, e disse que o Estado segue com a medida restritiva contra a disseminação do novo coronavírus (Covid-19). O jornalista, que mora na região, negou o argumento do colega de bancada virtual, o que deu início ao confronto de ideias.

“A Flórida nunca fez lockdown, fez medidas de quarentena. Nova York fez um lockdown violento no primeiro semestre do ano passado e, agora, tem um semi-lockdown. Em Nova York, [o lockdown] também não está funcionando, está em uma situação pior que a Flórida agora. No mundo inteiro, a pandemia está explodindo, com ou sem lockdown”, explicou Demétrio após mostrar dados sobre a taxa de morte dos Estados norte-americanos.

Guga ficou visivelmente espantado durante o comentário de Demétrio e pediu a palavra para rebater o comentário: “Não tem lockdown em Nova York, nem lockdown parcial. Não sei como surgiu essa informação, eu estou em Nova York, moro aqui e posso te assegurar. Os restaurantes estão abertos, só do lado de fora. As lojas e academias estão abertas”.

Em seguida, o jornalista mostrou outro gráfico sobre o número de mortes no Estado, e afirmou que os óbitos diminuiram após a aplicação da medida restritiva. Porém, com o término dela, o número de casos da doença voltou a crescer. Guga também criticou a comparação entre os Estados: “É uma comparação que não faz muito sentido, são lugares totalmente diferentes”.

Marcelo Cosme, apresentador do jornal, devolveu a palavra para Demétrio, que discordou de Guga. “A temperatura não muda nada, não estou entendendo isso. Voltando à história, Nova York está com medidas de semi-lockdown, por exemplo, os restaurantes estão fechados, você pode comer fora, e há limites de números de pessoas em encontros. Nova York é um desastre em toda a pandemia”.

Durante o comentário, Guga disse que a fala de Demétrio não era verdade, mas o professor seguiu com a sua argumentação e criticou o jornalista. “Não sei por que você elogia tanto o Andrew Cuomo [governador de Nova York], Nova York é um dos piores lugares do mundo para se estar durante a pandemia”, comentou ele.

Irritado, Guga rebateu novamente: “Não elogiei o governador, por favor. Isso não é verdade, só disse que Nova York não está em lockdown parcial porque estou aqui. Não sei há quanto tempo você não vem para Nova York, moro aqui há 16 anos, Demétrio, e posso te assegurar que não há lockdown”. Cosme precisou interromper o comentário do jornalista para encerrar o bate boca e prosseguir com o jornal.

No Em Pauta de 1º de janeiro, Demétrio também discutiu com o comentarista Gerson Camarotti. Na ocasião, a apresentadora Cecilia Flesch precisou intervir no debate, assim como ocorreu com Cosme hoje.

