Aos 61 anos, Gretchen vira ‘coach de vida’ com o marido e faz até consulta virtual · .

Aos 61 anos, Gretchen virou “coach de vida” e pretende dar consultorias juntamente com o marido, Esdras de Souza, que é saxofonista e musicoterapeuta. “Não sou terapeuta, mas vou atender pessoas para conversar. Para não sofrerem o que já sofri”, explicou a cantora, que fará até consultas virtuais se o paciente não puder ir até Belém do Pará.

“Acho que já realizei todos os meus sonhos. Mas o meu grande sonho, a consultoria de vida, era o que eu queria fazer num programa de TV. Hoje em dia, até a televisão está difícil de fazer. Quem sabe futuramente a gente faça na TV. Tenho vontade de apresentar um programa”, disse a mãe de Thammy Miranda em entrevista à revista Quem.

Sem revelar quanto custará cada atendimento, a atriz disse que as consultas poderão ser feitas presencialmente em Belém, cidade onde ela mora atualmente, ou via internet. A ideia é aconselhar sobre qualquer assunto e foi criada por Esdras.

“Ele me via sempre respondendo as pessoas no Instagram e me sugeriu. Vejo muito direct: ‘meu filho é gay e não sei o que fazer’. E o filho também: ‘quero contar para a minha família que sou gay’. Tenho experiência vasta para entender as pessoas. Isso é um processo”, avaliou a artista.

“Não é uma coisa que simplesmente se joga e acontece. É um processo que os dois constroem juntos, pais e filhos. Vou também falar sobre autoestima, amor próprio, adoção, tenho duas filhas adotadas, entre outros assuntos”, adiantou a “rainha dos memes”.

Gretchen somente conversará com os atendidos, enquanto o saxofonista dará atendimento de musicoterapia e reiki, técnica baseada em pseudociência na qual o terapeuta estende suas mãos sob partes do corpo do paciente para canalizar energia.

“O Esdras é uma pessoa muito mística, formou-se em reiki. Nós temos uma energia muito parecida, a gente faz mantras, todos os mandamentos do access [terapia corporal para encontrar pontos energéticos na cabeça], também temos Nossa Senhora de Nazaré, que é nossa padroeira. Temos a energia muito parecida”, continuou a cantora.

“Mas quero mostrar para as pessoas que a autoestima tem a ver com se amar. Independentemente do que e como você é. Eu desde pequena já era assim, já tinha aquela coisa de me achar ótima e linda, podia estar desarrumada. Mas com o tempo fui construindo e ficando mais forte”, defendeu a morena.

Apesar da nova carreira, a dona do hit Conga, Conga, Conga avisou que não vai abandonar os palcos. “Já estou com show pronto, música nova, o Esdras está com um instrumental novo. Só estamos esperando a gravadora se reestruturar por causa da pandemia [da Covid-19]. Temos muitos projetos”, prometeu.