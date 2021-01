Aos 85 anos, Rosamaria Murtinho surpreende ao falar de brinquedos eróticos · .

Rosamaria Murtinho surpreendeu ao falar sobre acessórios eróticos durante uma conversa com o ator Guilherme Fontes nesta sexta-feira (1º). Em transmissão ao vivo, a atriz de 85 anos se soltou em sua primeira live de 2021 e opinou sobre a geração atual. “Hoje as pessoas fazem sexo como podem. Tem até brinquedinho para você usar”, disse.

“Eu tenho pena de não ter sido dessa época. Porque agora estou velha. Estou afastada (risos)”, continuou durante bate-papo no Instagram. “Não. Você é de todas as épocas”, respondeu Fontes.

A veterana, que recentemente atuou como Linda em A Dona do Pedaço (2019), da Globo, ainda comentou com o amigo sobre um filme relacionado ao tema. “Vi um vídeo muito interessante em que o rapaz era cortado da cintura para baixo. Quer dizer, ele não tinha pinto. Ele fazia as necessidades fisiológicas dele com aparelhos”, contou.

“Mas ele era casado e a mulher estava felicíssima porque ele fazia sexo com ela com a boca. Então, quando você quer fazer sexo, você faz como pode”, analisou a artista.

Fontes, que está no ar como Alexandre na reprise de A Viagem (1994), no canal Viva, também explorou o tema. “Hoje em dia, a vida é moderna. As pessoas ficam reclamando porque têm seus problemas, [tem] o meio ambiente, [tem] muita gente e está tudo certo… Mas que ela [a vida] está genial, está. E cada dia mais legal”, opinou.

“É, por isso, que eu te disse: ‘Acho chato morrer porque não vou estar aqui no ano 3000 (risos)”, divertiu-se a mulher de Mauro Mendonça.

Rosamaria não informou o título sobre o filme sem o órgão sexual. No entanto, em 2015, o Discovery produziu o documentário O Homem Sem Pênis que mostrou a história real do britânico Andrew Wardle. O rapaz nasceu com uma condição rara chamada de extrofia da bexiga, que faz com que o homem não desenvolva o pênis.

Veja transmissão ao vivo de Guilherme Fontes e Rosamaria Murtinho: