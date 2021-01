Aos 87 anos, apresentador Larry King morre nos Estados Unidos · .

Morreu na manhã deste sábado (23) o apresentador de TV norte-americano Larry King. Ele tinha 87 anos e estava internado no Centro Médico Cedros Sinai, em Los Angeles, na Califórnia. A informação foi divulgada nos perfis oficiais de King nas redes sociais, mas a causa específica da morte ainda não foi revelada. Ele estava internado desde o início de janeiro com Covid-19.

Larry King teve 63 anos de carreira na mídia e apresentou atrações no rádio, na TV e na web. Ele se consagrou e se tornou conhecido no mundo inteiro ao comandar, ao longo de 25 anos, o talk show Larry King Live, na CNN dos Estados Unidos. Segundo o comunicado sobre sua morte, ele entrevistou milhares de pessoas ilustres.

No início deste ano, King foi internado com Covid-19, mas chegou a apresentar melhora em seu estado de saúde após passar pela UTI do hospital. Além da idade avançada, ele também pertencia ao grupo de risco por sofrer de diabetes tipo 2.

O astro já havia retirado um câncer de pulmão em 2017, mesma doença que matou sua filha, Chaia King, aos 51 anos em agosto do ano passado.

Larry King deixa três filhos e o legado de ter sido um dos apresentadores e entrevistadores mais célebres da TV nos Estados Unidos. Informações sobre o funeral ainda serão anunciadas, e a família pediu privacidade neste momento.

Confira o comunicado na íntegra: