Aos 87 anos, Eva Wilma é internada com pneumonia na UTI em São Paulo · .

Eva Wilma foi internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Vila Nova Star, que faz parte da Rede D’Or, em São Paulo. A atriz de 87 anos foi diagnosticada com pneumonia. De acordo com o boletim médico, o quadro da artista é estável e ela não apresenta febre.

A internação da veterana foi confirmada pela assessoria de imprensa do hospital ao . na noite deste domingo (10). Ao contrário do que foi especulado nas redes sociais, não há indícios de que a doença tenha relação com a Covid-19.

“A paciente está em tratamento de uma pneumonia. Encontra-se hemodinamicamente estável e sem febre. O quadro respiratório permanece estável com cateter de O2 de alto fluxo”, informa o boletim divulgado pelo site NaTelinha e assinado pelos médicos Roberto Zeballos, clínico geral, e Antonio Antonietto, diretor técnico do hospital.

O último papel de Eva na Globo foi como a Drª. Petra em O Tempo Não Para (2018). Em 2020, a atriz apareceu na reprise de Fina Estampa (2011).