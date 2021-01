Apaixonados, Ícaro Silva e Lucas Leto trocam declarações nas redes sociais · .

Ícaro Silva e Lucas Leto vêm trocando declarações de amor nas redes sociais nos últimos dias e deram indícios de que estão namorando. Os atores têm feito comentários em suas fotos no Instagram com frequência e instigado os fãs, que já “shipparam” o novo casal.

“As estrelas se orbitam e nem eu sabia. Lucas Leto é um sol que ilumina qualquer corpo celeste”, escreveu um dos protagonistas de Coisa Mais Linda, da Netflix, na legenda da foto em que aparece com o ator da novela Bom Sucesso (2019). Os dois ainda não assumiram publicamente o relacionamento.

Ícaro fez a publicação para parabenizar o companheiro pelo aniversário na última quinta-feira (14). “Presentão do universo”, respondeu o jovem de 22 anos, que interpretou Waguinho na novela das sete da Globo, encerrada em janeiro de 2020. Em outro comentário, Lucas se declarou: “O universo é mais bonito quando você fala dele. Te amo, preto”.

Conhecido por atuar como o Rafa de Malhação durante cinco temporadas e recentemente no ar como Ticiano em Verão 90 (2019), Ícaro, que também dublou Simba na refilmagem de O Rei Leão (2019), e Lucas trocaram outros afetos nas redes sociais.

O artista novato, que interpretou no folhetim de Paulo Halm e Rosane Svartman um adolescente que conseguiu se recuperar do vício em drogas entre altos e baixos, chamou de “escultura perfeita” o companheiro em outra publicação em que o vencedor da primeira temporada do Show dos Famosos celebrava a chegada de 2021.

Por causa das mensagens amorosas trocadas no Instagram, os fãs ficaram curiosos, mas, de antemão, já apoiaram o relacionamento. “Isso é um casal? Que casalzão!”, escreveu Gustavo Garcia. “Se é um casal eu amei”, elogiou Jeidson Coradi. “Meu casal”, disse Tailan Coelho.

Veja publicações dos dois juntos: