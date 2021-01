Aparecida de Goiânia divulga 288 oportunidades com carteira assinada

Aparecida de Goiânia divulga quase 290 oportunidades de emprego com carteira assinada nesta semana. As novas vagas contemplam diversos cargos e estão sendo disponibilizadas para diferentes níveis de escolaridade. Confira, a seguir, mais informações e como se inscrever!

Aparecida de Goiânia divulga novas vagas de emprego

O município de Aparecida de Goiânia (GO) está com novas oportunidades de emprego disponíveis nesta semana. Ao todo, estão sendo disponibilizadas 288 vagas de emprego pela Prefeitura. A candidatura para uma das oportunidades será feita de forma presencial, mediante atendimento.

Veja algumas das vagas disponíveis em Aparecida de Goiânia (GO):

Vendedor externo (72);

Auxiliar administrativo (26);

Soldador (14);

Costureira (10);

Mecânico automotivo (9);

Auxiliar de depósito (5);

Auxiliar geral (4);

Auxiliar de estoque (3);

Estoquista (3);

Motorista de caminhão (3);

Empregado doméstico (3);

Auxiliar de controle de qualidade (2);

Analista financeiro (1);

Corretor de imóveis (1);

Pedreiro (1);

Encanador (1);

Motorista (1).

Além destas, também estão disponíveis 26 vagas para Vendedor interno, 7 para Auxiliar de linha de produção, 6 para Representante comercial, 4 para Assistente administrativo, 3 para Marceneiro e 1 para Auxiliar de vendas.

Em Aparecida de Goiânia também há vagas para contratação urgente, dentre elas estão:

Movedor de mercadoria (20);

Motorista entregador (10);

Auxiliar administrativo (3);

Analista de comércio (1);

Auxiliar de limpeza (1);

Promotor de vendas (1).

Como se inscrever

Para concorrer a uma das vagas ofertadas pela Prefeitura, o interessado deve realizar um agendamento no site oficial para fazer o cadastro de forma presencial em uma das unidades do SAC.

O interessado deve comparecer ao local marcado com os documentos pessoais e seu currículo atualizado.

Mantenha-se atualizado com as informações do Notícias Concursos! Conquiste sua oportunidade de emprego!