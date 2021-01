Aparício dá um basta nas loucuras de Fedora; descubra como · .

Aparício (Alexandre Borges) vai se cansar das loucuras da filha em Haja Coração. O empresário dará um basta nas ideias mirabolantes de Fedora (Tatá Werneck) para controlar o Grand Bazzar e aplicará um corretivo na jovem. O amado de Rebeca (Malu Mader) aparecerá dando umas palmadas na patricinha da novela das sete da Globo.

Nas cenas previstas para irem ao ar a partir do próximo dia 30, o irmão de Agilson (Marcelo Médici) estará conversando com a herdeira e Leozinho (Gabriel Godoy) sobre o estado de saúde de Camila (Agatha Moreira), que terá acordado do coma após a tentativa de assassinato de Bruna (Fernanda Vasconcellos).

“A gente tem coisas mais importantes pra falar. Tia Safira [Cristina Pereira], por exemplo. O fato de você ter oferecido seu corpo flácido pra ela pelos 2% [das ações do Grand Bazzar]. E eu ter oferecido o corpo sarado do meu marido, e ela não ter aceitado. A gente tem que pensar em outra estratégia”, comentará a mimada. “Eu nunca ofereci meu corpo flácido pra ninguém”, rebaterá o executivo, chocado com o rumo da conversa.

O malando, então, vai sugerir que o sogro tire férias e se afaste da empresa. Fedora, inclusive, contará que já fez uma reserva para o pai ficar em uma ilha paradisíaca na Tailândia até o fim da vida dele.

“Olha que filha bondosa que eu tenho. Ela tá querendo me mandar pra um asilo. Tem praia privativa, minibar gratuito com uísque 50 anos”, debochará o personagem de Alexandre Borges, enquanto olha o folheto do destino turístico.

Fedora grita ao levar palmadas do pai

Na sequência, Aparício aparecerá dando uns tapas na bunda da filha. “Que petulância é essa? Querendo se livrar do seu pai assim? Onde foi que eu errei?”, indagará o empresário, furioso.

“Leozinho, o babo tá me espancando. Faz alguma coisa”, berrará a riquinha. “A intenção era boa, pra que toda essa ira?”, questionará o rapaz. Até Ariovaldo (Duda Mamberti) vai se meter no assunto e defenderá que a jovem precisa de uma lição. “Isso é pra você aprender a não ser tão gananciosa. Nosso impasse com a prima Safira vai ser resolvido de outro jeito”, disparará Aparício.

Haja Coração foi exibida pela primeira vez em 2016 e é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu. Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos dos capítulos da reprise das sete.

A novela é de Daniel Ortiz, mesmo autor de Salve-se Quem Puder, que terminou de ser gravada e tem previsão de voltar ao ar nos próximos meses, apesar de a Globo não divulgar ainda a data nem o mês do retorno da novela que foi tirada do ar em março de 2020 devido à pandemia da Covid-19.

