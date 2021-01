Aparício é puxado para o ‘inferno’ por Teodora e Safira · .

Aparício (Alexandre Borges) terá um novo pesadelo e será puxado para o “inferno” em Haja Coração. No devaneio, ele terá a cama invadida por Safira (Cristina Pereira) e Teodora (Grace Gianoukas). As duas vão disputar as carícias do empresário e o deixarão desesperado na novela das sete da Globo.

Nas cenas previstas para irem ao ar a partir do próximo dia 1º, o presidente do Grand Bazzar estará dormindo tranquilamente, até que sentirá uma mão passando no seu peito. “Lá vem ela. Tava demorando a voltar a atormentar os meus sonhos. Teodora, esses pesadelos tão ficando meio clichê”, balbuciará o pai de Fedora (Tatá Werneck).

No entanto, ele levará um susto ao abrir os olhos e dar de cara com a prima da ex-mulher. “Safira? O que você tá fazendo aqui? Não vai me dizer que eu e você… A gente?”, questionará o executivo. “Ontem, quando todo mundo foi embora, eu entrei. E tivemos a melhor noite das nossas vidas”, se gabará a madame. “Mas eu não lembro de nada”, rebaterá o irmão de Agilson (Marcelo Médici).

Aparício, então, sentirá uma outra mão em seu ombro. “Teodora?”, se surpreenderá ele. “Mas que derrota, hein Varella, vendendo esse ‘corpitcho’ por míseros 2% [de ações do Grand Bazzar]”, debochará a suposta morta.

“Teodora fofona, volta pro seu caixão. Deixa eu curtir meu habib”, disparará Safira. “Seu habib? É o meu habib. Esse é o meu estrupício! Mas é uma descarada mesmo. Sai agora da minha alcova, do meu quarto, saia da minha casa”, mandará a personagem de Grace Gianoukas.

Aparício tentará impedir a discussão das duas, mas acabará sendo disputado por elas. “Eu não deveria ter te dado aqueles 2%. Eu dei por pena, sua traidora, porque você estava falida”, gritará Teodora. “Eu fiz você acreditar que eu estava falida, mas eu sempre fui rica. Volta pro jardim, sua falecida dos infernos”, rebaterá a dondoca. “Você não fale assim comigo, não me dê ordens, sua ninfomaníaca nefasta”, retrucará a mãe de Fedora.

“Não, isso não tá acontecendo. Acorda, Aparício”, dirá o empresário. Em seguida, ele despertará assustado e sozinho na cama. “Graças a Deus. As duas no mesmo pesadelo, eu não ia dar conta”, desabafará.

Haja Coração foi exibida pela primeira vez em 2016 e é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu.

A novela é de Daniel Ortiz, mesmo autor de Salve-se Quem Puder, que terminou de ser gravada e tem previsão de voltar ao ar nos próximos meses, apesar de a Globo não divulgar ainda a data nem o mês do retorno da novela que foi tirada do ar em março de 2020 devido à pandemia da Covid-19.

