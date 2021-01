Apesar do empate, Tuchel exalta intensidade do Chelsea contra Wolverhampton

O técnico Thomas Tuchel exaltou o desempenho do Chelsea no empate contra o Wolverhampton, em Stamford Bridge. Para o alemão, a equipe teve intensidade e mantendo esse nível os resultados irão surgir naturalmente.

“Gostei bastante porque fiquei feliz com a intensidade, a atitude, a energia e qualidade da minha equipe. Estivemos bem organizados, recuperamos muitas bolas no último terço e nunca nos faltou intensidade. Fomos aumentando a intensidade minuto após minuto no segundo tempo. Estou muito satisfeito com a exibição, mas infelizmente não conseguimos marcar. Se continuarmos nesse nível, os resultados vão surgir”, disse o treinador após o empate contra os Wolves.

O Chelsea agora ocupa o 8º lugar do Campeonato Inglês com 30 pontos, cinco a menos do West Ham, primeiro time da zona de classificação para a Liga dos Campeões. Com um alto investimento para essa temporada, a expectativa era que os Blues brigassem pelo título.

Próximo jogo do Chelsea será contra o Burnley, domingo, novamente no Stamford Bridge.