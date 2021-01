Apesar dos gols de Neymar, Lorient faz o inacreditável e derrota PSG

O Lorient surpreendeu o mundo do futebol ao derrotar o Paris Saint-Germain por 3 a 2 pelo Campeonato Francês. Após um bom início e tomar a virada com dois gols de Neymar, os mandantes conseguiram virar a partida no final da segunda etapa. Com o resultado, o PSG não retoma a liderança da Ligue 1, enquanto o rival ganha fôlego na briga para escapar do rebaixamento.

VONTADE X QUALIDADE

O Lorient jogou melhor do que o PSG na primeira etapa, criou mais chances e saiu na frente no placar. Após diversas finalizações pela linha de fundo, Grbic deu trabalho para Rico em chute de fora da área. Aos 36, após bobeira da melhor defesa da Ligue 1, Abergel entrou na área e finalizou para abrir o placar. No entanto, Neymar empatou a partida aos 44 minutos após sofrer um pênalti e converteu a cobrança.

> Veja a tabela da Ligue 1

DECISIVO

O Lorient iniciou o segundo tempo em um ritmo diferente do que foi imposto na primeira etapa e o PSG tomou conta da partida. Logo aos 12 minutos, Neymar converteu outra cobrança de pênalti e virou a partida para o líder da Ligue 1. Aos 27, o brasileiro criou outra ótima oportunidade ao fazer linda jogada pela esquerda, cruzar para Icardi cabecear, mas parar em ótima defesa do goleiro.

INACREDITÁVEL

​Aos 35 do segundo tempo, Wissa fez grande jogada, tabelou dentro da área do PSG e marcou o gol de empate. O PSG ainda tentou teve duas grandes oportunidades, mas não acertou o gol em suas tentativas. Nos acréscimo, Moffi recebeu longo lançamento do campo de defesa e infiltrou na área sozinho e tocou na saída de Rico para dar números finais ao duelo.