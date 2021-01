Apolo sai das trevas com virada surpreendente e um novo amor · .

Apolo (Malvino Salvador) vai deixar o passado para trás e sair das trevas em Haja Coração. Na novela das sete da Globo, o piloto vencerá sua primeira corrida profissional com uma virada surpreendente quase na linha de chegada. Além disso, ele vai esquecer Tancinha (Mariana Ximenes) nos braços de um novo amor: Tamara (Cleo).

Nas cenas previstas para irem ao ar na próxima terça (19), o irmão de Adônis (José Loreto) disputará sua primeira corrida como piloto oficial da Mercúrio. Toda a família dele comparecerá para assistir à competição e torcer.

O rapaz estará na segunda colocação e tentará ultrapassar Giba (Jeronimo Martins), mas o mau-caráter dará uma fechada brusca no protagonista. O vizinho de Shirlei (Sabrina Petraglia) perderá o controle e sairá da pista, caindo para a quarta posição. “Acho que foi um erro apostar em um principiante”, lamentará Adriana (Isabel Wilker).

O público, então, verá Apolo frustrado dentro do carro. O mocinho vai começar a se lembrar de todas as vezes que duvidaram que ele era capaz. Com sangue nos olhos, ele voltará à disputa e sairá ultrapassando vários veículos. “Isso, reage!”, vibrará a dona da equipe.

Vitória do novato

O personagem de Malvino Salvador vai passar Giba nos últimos metros antes da linha de chegada. “Ele conseguiu, Apolo ganhou”, comemorará Adriana. O ex-caminhoneiro vai ser aplaudido assim que descer do carro. “Ganhei! Muito obrigado, meu Deus. Eu não tô nem acreditando”, dirá o campeão.

“Otário, não comemora, não, que isso foi sorte de principiante. E foi só a primeira etapa”, retrucará o invejoso. “Eu ganhei, rapaz. E ganhei limpo. Pior foi você, que jogou sujo e ainda perdeu. Seu prego”, disparará o ex de Tancinha.

Adônis pegará o irmão no colo e celebrará a vitória com ele. “Parabéns, novato. Deu um baile em todo mundo”, afirmará Tamara. “Você também correu bem”, devolverá o rapaz. “Se você chama de correr bem chegar em penúltimo”, brincará a irmã de Beto (João Baldasserini).

Nair (Ana Carbatti) também vai demonstrar seu orgulho pela vitória do filho. “Venci pra você, mãe”, se emocionará Apolo. “Dona Adriana, mais uma vez, muito obrigado pela confiança”, afirmará ele. Na sequência, o mocinho levará banho de champanhe e arrastará a personagem de Cleo para a comemoração. Um clima entre os dois ficará evidente na cena.

Haja Coração foi exibida pela primeira vez em 2016 e é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu. Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos dos capítulos da reprise das sete.

A novela é de Daniel Ortiz, mesmo autor de Salve-se Quem Puder, que terminou de ser gravada e tem previsão de voltar ao ar nos próximos meses, apesar de a Globo não divulgar ainda a data nem o mês do retorno da novela que foi tirada do ar em março de 2020 devido à pandemia da Covid-19.

Inscreva-se no canal do .no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Haja Coração e outras novelas.