Após 32 anos e mais magro, Fausto Silva deixa a Globo no final de 2021 · .

O apresentador Fausto Silva, 70 anos, decidiu deixar a Globo no final de 2021, quando vence seu contrato, renovado em 2014. O apresentador, que está na emissora desde 1989, recusou uma proposta para migrar dos domingos para as noites de quinta-feira. Ele fica no ar até dezembro. Em fevereiro, surgirá no Domingão mais magro, após um tratamento de saúde.

Fausto teve uma reunião recentemente com Carlos Henrique Schroder e com Ricardo Waddington, os dois principais executivos dos Estúdios Globo, e ficou sabendo que a emissora tem planos de uma nova programação para os fins de semana. Nesse projeto, o Domingão do Faustão está fora.

Waddington, que está assumindo o controle da Teledramaturgia e do Entretenimento da emissora (e substituindo Schroder), propôs a Fausto um programa nas noites de quinta-feira. No último domingo, Fausto comunicou à Globo que optou por não se arriscar na faixa das 23h. “Prefiro cumprir minha história na Globo. Foram 32 anos de uma relação maravilhosa e 100% de liderança. A Globo faturou bastante comigo”, disse ao ., com sua característica ironia.

O apresentador ainda não definiu o que fará no futuro. Ele não descarta um novo projeto na televisão, mas também pode parar de trabalhar “e ir morar fora do país”. Entrar para a política, como já disse, não é uma opção.

Para fechar seu último ano, o Domingão do Faustão terá uma edição especial da Dança dos Famosos, a Superdança dos Famosos, com “todos os melhores da história”. A atração vai ao ar no primeiro semestre. No segundo, haverá uma última edição do Show dos Famosos.

Fausto também encerra especulações de que estaria mal de saúde. De fato, ele acaba de passar por um tratamento com “sessões de desinchamento”. fala que baixou seu peso de 114 quilos para 90 quilos. “Estou com menos peso do que quando fiz a cirurgia bariátrica”, afirma.

Ele fala que ganhou peso devido ao edema linfático numa perna. “Agora estou super-bem, zerado, fazendo ginástica”, comemora.

Globo diz que respeita decisão

No final da tarde desta segunda, a Globo emitiu a seguinte nota sobre a saída de Fausto Silva:

“Nestes mais de 30 anos de parceria, a TV Globo e o apresentador Fausto Silva sempre conversaram sobre novas oportunidades e inovações. Foi assim também nas últimas semanas, quando teve início o último ano do atual contrato.

Mas, diante da decisão do apresentador de encerrar sua jornada à frente de programas semanais, só cabe à TV Globo respeitar e aplaudir a história que ele construiu.

Fausto Silva é um dos maiores comunicadores da televisão brasileira e a Globo tem enorme orgulho dos 32 anos de parceria com ele no Domingão do Faustão.

Para honrar esta história de sucesso, a Globo está determinada a fazer em 2021 a melhor temporada de todos os tempos do programa, com edições sensacionais do Dança dos Famosos e do Show dos Famosos.

Ao longo dos próximos meses, a empresa vai reunir a sua comunidade criativa para definir qual dos projetos em discussão para o domingo é o mais adequado aos desafios de 2022 e a seu compromisso permanente com a inovação.

– Gostaria de deixar aqui registrada a minha gratidão à Globo, onde aprendi muito e com a qual tive a honra de viver nos últimos 32 anos uma parceria de respeito e sucesso. Repito aqui o que sempre disse no ar: a Globo é uma empresa quase perfeita! – declarou Fausto Silva, com bom humor.”

Trajetória na Globo

Fausto Silva e o Domingão estrearam na Globo em 1989, mas o apresentador já fazia sucesso com o senso de humor e irreverência que eram marcas registradas de programas como Perdidos na Noite (1984-1988), que passou por Gazeta e Record até chegar na Bandeirantes –na emissora, ele ganhou uma segunda atração, o Safenados e Safadinhos (1988).

Além de bordões como “oloco meu” e “quem sabe faz ao vivo”, o comunicador trouxe parte da equipe que já trabalhava com ele por trás e na frente das câmeras. O músico Caçulinha e a diretora Lucimara Parisi ajudaram a criar uma identidade para a atração global, que também contava em seus primeiros anos com o câmera Renato Laranjeira –com uma fantasia diferente a cada edição.

Sob influência da aeróbica, que tomava conta dos centros esportivos do país, surgiu a Academia do Faustão, considerada a predecessora do atual balé. Em 1995, foi criado o quadro Melhores do Ano, que premia até hoje o elenco da Globo com categorias que vão da Dramaturgia ao Jornalismo.

Fausto se tornou um dos principais nomes da emissora ao frear a audiência do Programa Silvio Santos e se firmar como líder no horário. Em 1997, no entanto, o Domingão passou a rivalizar com o Domingo Legal de Gugu Liberato (1959-2019) –uma guerra que se estendeu até o início dos anos 2000.

Durante uma década, o programa foi gravado no Teatro Fênix, no bairro do Jardim Botânico, na zona sul do Rio de Janeiro, até ser definitivamente transferido com o término da construção do Projac (hoje Estúdios Globo), do outro lado da capital fluminense. A fórmula, no entanto, já estava consagrada graças a quadros como Arquivo Confidencial, Olimpíadas do Faustão e as Videocassetadas.

Faustão também ajudou a popularizar os karaokês com o Videokê, em que famosos soltavam a voz no palco, além de promover concursos como o Caminhão do Faustão e a escolha da “nova morena” do grupo É o Tchan –que consagrou Scheila Carvalho.

Em 2005, a Dança dos Famosos chegou ao palco do Domingão para estancar a fuga de telespectadores para o Pânico na TV (2003-2012). O quadro inspirado no britânico Strictly Come Dancing se tornou um fenômeno, com 17 edições de salão e mais três no gelo.

Entre os sucessos mais recentes estão o Ding Dong e o Show dos Famosos, que reúne famosos para homenagear grandes nomes da música. Os figurinos e caracterização, no entanto, chamam mais a atenção que a própria competição, gerando memes e piadas nas redes sociais.