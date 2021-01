Após 38 dias internado com Covid-19, Genival Lacerda morre aos 89 anos · .

O cantor Genival Lacerda não resistiu a complicações da Covid-19 e morreu nesta quinta-feira (7). Ele estava internado na UTI de um hospital em Recife, Pernambuco, desde 30 de novembro, em estado grave. A morte do cantor foi anunciada pelo filho dele em redes sociais.

Na manhã desta quinta, Genival Lacerda Filho publicou, por meio de Stories no Instagram, apenas a frase “Painho faleceu”, com fundo preto. Informações sobre velório e enterro do artista ainda não foram divulgadas.

Aos de 89 anos de idade, Genival contraiu Covid-19 e deu entrada num hospital particular de Recife para receber tratamento. No dia 10 de dezembro, ele foi diagnosticado com pneumonia. Desde então, seu quadro só piorou e foi considerado gravíssimo.

O último boletim médico dele, de segunda-feira (4), dizia que o artista estava respirando por aparelhos e sendo medicado, sem previsão de alta. Genival já havia sido internado em meados de maio do ano passado, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) em sua casa.

Nascido em Campina Grande, Paraíba, o artista foi um dos principais nomes do forró no Brasil. Começou a carreira em 1955 e conquistou o sucesso com a música Severina Xique-Xique. Ao longo da carreira, gravou 70 discos.