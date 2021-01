Após aborto, Edu descobre que Camila tem leucemia · .

Camila (Carolina Dieckmann) entrará numa nova fase, a mais difícil de sua vida, nos próximos capítulos de Laços de Família. Logo após ela sofrer um aborto, Edu (Reynaldo Gianecchini) será informado por um médico de que a jovem está doente. O profissional revelará que a loira está com leucemia, um tipo de câncer.

Na novela do Vale a Pena Ver de Novo, a estudante terá feito exames no hospital, e a médica ginecologista da filha de Helena (Vera Fischer) chamará um especialista para avaliar os resultados.

Os dois convocarão Edu para avaliar os exames também, e o galã logo entenderá o que está acontecendo ao ver as alterações. “É… É leucemia”, confirmará o hematologista.

Edu ficará em pânico e perguntará se o exame não pode ter sido trocado. Os médicos dirão que não, pois os testes foram repetidos para que o diagnóstico fosse certeiro. Sabendo da gravidade da doença, o protagonista ficará muito atordoado e pedirá para ser deixado sozinho.

O especialista pedirá que ele tenha coragem e prometerá ir conversar com Camila para explicar a situação. Ele ainda recomendará que o colega de profissão convoque a família da paciente para falar sobre o tratamento, que precisa ter início o quanto antes.

O sobrinho de Alma (Marieta Severo) chorará, arrasado. Várias cenas de flashback dele com Camila vão ilustrar o momento de dor do personagem até ele tomar coragem e ligar para Helena.

