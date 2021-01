Após acesso, Mirassol busca título da Série D do Brasileiro

Depois de conquistar o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, o Mirassol planeja a conquista do título da quarta divisão do futebol nacional. Uma das crias do time paulista, Frank, de 19 anos, comemorou a ascensão e está confiante no título.

“O primeiro objetivo, que era o acesso, foi obtido, mas ainda temos a possibilidade de fazer o Mirassol conquistar um título nacional. Agora vamos aguardar nosso adversário nas semifinais e trabalhar forte para dar mais esse presente para nosso torcedor”, afirmou o lateral.

O clube paulista assegurou o acesso ao vencer a Aparecidense, neste sábado, fora de casa, por 3 a 2, no jogo de volta das quartas de final da quarta divisão nacional. Em casa, o clube paulista já havia vencido por 2 a 1, na semana passada.

“O Mirassol fez uma excelente campanha no Paulista e entrou na Série D pensando grande. Fizemos uma trajetória consistente na primeira fase e depois fomos avançando a cada etapa. Estou muito feliz por estar participando desse momento importante da história do clube”, declarou o jogador.