Após adiamentos, 2021 terá overdose de grandes filmes no cinema; confira · .

A crise do novo coronavírus atingiu em cheio a indústria do entretenimento em 2020. A maioria dos principais lançamentos para o cinema foi adiada, promessas de grande público fracassaram nas bilheterias, e os fãs de cultura pop ficaram órfãos dos grandes filmes. Esse cenário deve mudar em 2021, com um calendário recheado dos chamados blockbusters.

De janeiro a dezembro, os principais estúdios de Hollywood vão se revezar com lançamentos de filmes que deveriam ter estreado no ano passado e que agora vão dividir a atenção da audiência em uma agenda apertadíssima.

Grande destaque de arrecadação nos últimos anos, a Marvel lançará nada menos do que quatro novos filmes de seu Universo Cinematográfico após passar 2020 em branco. De Viúva Negra ao terceiro Homem-Aranha, os fãs dos Vingadores vão poder matar a saudade de seus heróis favoritos –sem contar as várias séries que estrearão no Disney+.

Do lado da Universal, 007: Sem Tempo Para Morrer e Velozes & Furiosos 9, dois títulos com potencial para ultrapassar a marca de US$ 1 bilhão (R$ 5,3 bilhões) em bilheteria, encaixaram novas datas dentro do quebra-cabeça que será o caldendário de 2021 sem precisar concorrer entre si.

Essa disputa ficará ainda mais acirrada entre os filmes que chegam aos cinemas no mesmo dia que outro blockbuster. A adaptação do game Uncharted, estrelada por Tom Holland, precisará disputar público com Space Jam 2, a tão esperada sequência que contará com LeBron James, Pernalonga e toda a turma dos Looney Tunes.

O . preparou uma linha do tempo com os principais lançamentos marcados para 2021 no Brasil para o público não se perder em meio a tantas opções. Se 2020 ficou em falta com o chamado arrasa-quarteirão, este ano tem tudo para acabar com a saudade.

Confira o cronograma abaixo:

Monster Hunter (14 de janeiro)

Nova parceria entre Milla Jovovich e seu marido, o cineasta Paul W.S. Anderson, depois de seis filmes da franquia Resident Evil. Desta vez, a dupla se aventura em outra adaptação dos games: Monster Hunter, prevista para chegar no Brasil em janeiro.

Além de colocar um grupo de soldados do exército norte-americano para enfrentar monstros gigantes, o longa contará com a atriz brasileira Nanda Costa em seu elenco. Assista ao trailer:

King’s Man: A Origem (11 de fevereiro)

Terceiro filme da franquia Kingsman, criada pelo diretor Matthew Vaughn. Desta vez, a trama viaja até o início do século 20 para contar a história da origem da organização de cavalheiros que luta para salvar a humanidade das mais bizarras ameaças.

O elenco conta com Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Charles Dance, Aaron Taylor-Johnson, Matthew Goode, Stanley Tucci e Daniel Brühl. Confira o trailer abaixo:

Tom & Jerry (25 de fevereiro)

Primeira adaptação live-action da clássica animação Tom & Jerry. Desta vez, os rivais se mudam para a cidade grande e causam diversas confusões em um luxuoso hotel de Manhattan, em Nova York.

O elenco tem nomes como Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Ken Jeong, Rob Delaney, Colin Jost e Pallavi Sharda. Veja o trailer:

Raya e o Último Dragão (11 de março)

Próxima animação da Disney a chegar nos cinemas, Raya e o Último Dragão tem uma jornada curiosa à sua espera. Nos Estados Unidos, o estúdio do Mickey anunciou que sua estreia acontecerá simultaneamente nos cinemas e no streaming, sendo que os assinantes do Disney+ precisarão pagar um valor extra se quiserem assistir ao filme antes de sua entrada oficial no catálogo.

No Brasil, o estúdio ainda não anunciou se utilizará a mesma estratégia. No caso do live-action de Mulan, a regra serviu apenas para o público estadunidense. Por enquanto, Raya tem previsão para chegar nas telonas brasileiras, em março. Assista ao trailer abaixo:

Morbius (18 de março)

Segundo vilão do universo do Homem-Aranha a ganhar um filme solo no Universo Compartilhado da Sony. Diferentemente de Peter Parker (Tom Holland) e seus amigos Vingadores, Morbius fará parte apenas da trama iniciada nos cinemas por Venom (2018).

Isso não significa, porém, que o Teioso não dará as caras nesse ou em próximos filmes. O primeiro trailer lançado pelo estúdio já mostrou brevemente que o herói aracnídeo existe neste universo –e deve ser mesmo vivido por Tom Holland. O elenco conta com Jared Leto, Jared Harris, Tyrese Gibson e Michael Keaton. Assista à prévia:

007: Sem Tempo para Morrer (1º de abril)

O 25º quinto filme de James Bond, 007: Sem Tempo para Morrer marca a despedida de Daniel Craig como o protagonista de uma das maiores franquias de espionagem da história do cinema.

O longa sofreu com o adiamento por conta da pandemia e interferiu no lançamento de outro sucesso do Universal Studios: Velozes & Furiosos 9, um dos filmes mais aguardados de 2021.

O elenco do novo 007 terá, além de Craig, Ana de Armas, Rami Malek, Ralph Finnes, Léa Seydoux, Christoph Waltz e Ben Whishaw. Confira o trailer:

Mortal Kombat (15 de abril)

Reboot cinematográfico da série de games que marcou época nos anos 1990, Mortal Kombat ressuscitará a série de filmes prometida pelos produtores desde o lançamento dos primeiros filmes.

O elenco conta com nomes como Jessica McNamme, Hiroyuki Sanada, Tadanobu Asano, Joe Taslim, Ludi Lin e Josh Lawson.

Um Lugar Silencioso: Parte 2 (22 de abril)

Continuação do filme de terror dirigido e produzido por John Krasinski (The Office), o longa dá sequência à história da família Abbott após a morte do patriarca Lee.

O longa deveria ter estreado nos cinemas em março de 2020, mas foi adiado para não atrapalhar a experiência dos fãs que desejavam continuar assistindo à trama nas telonas –e nem diminuir a arrecadação do estúdio nas bilheterias. Confira a prévia abaixo:

Viúva Negra (29 de abril)

Primeiro filme da Marvel a estrear nos cinemas em 2021. O longa contará parte da história de origem da heroína Viúva Negra (Scarlett Johansson), uma das integrantes do grupo original dos Vingadores.

No longa, Natasha Romanoff (Scarlett) deve se reconectar com suas origens russas ao mesmo tempo em que precisa enfrentar uma nova ameaça. Assista ao trailer:

Godzilla Vs. Kong (13 de maio)

Vítima da decisão da WarnerMedia de lançar todos os seus filmes do calendário de 2021 nos cinemas e no streaming ao mesmo tempo, Godzilla vs. Kong teria muito potencial para ser uma das maiores bilheterias deste ano entre os principais lançamentos.

No longa que coloca frente a frente Godzilla com o gorila gigante chamado King Kong, a humanidade precisará lutar pela própria sobrevivência se quiser continuar coexistindo com as bestas de tamanhos colossais.

Velozes & Furiosos 9 (27 de maio)

Nono capítulo da história de Dominic Toretto (Vin Diesel) e sua “família” formada por amigos e aliados que entedem mais de carros do que qualquer profissional de corrida. Depois de quase 20 anos, a franquia se tornou uma das mais importantes das últimas décadas.

Na nova aventura, Dom precisará enfrentar Jakob Toretto (John Cena), seu irmão perdido há muitos anos. Com o retorno da vilã Cypher (Charlize Theron), a ameaça do nono filme promete ser uma das maiores da história da franquia. Assista ao trailer:

Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio (3 de junho)

Com o retorno de Vera Farmiga e Patrick Wilson, Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio dá sequência às histórias reais do casal Lorraine e Ed Warren, dois caçadores de demônios e fantasmas que limpam os lugares para evitar que as forças do mal dominem os corpos de outras pessoas.

A trama girará em torno do julgamento da vida real que envolveu a história de Arne Cheyenne Johnson, um dos casos mais emblemáticos da carreira sobrenatural dos Warren e o primeiro na história dos EUA em que um suspeito de assassinato acusa forças demoníacas de terem realizado o crime.

Ghostbusters: Mais Além (10 de junho)

No terceiro filme da franquia dos anos 1980, uma mãe solteira resolve se mudar para uma pequena cidade do interior com seus filhos, e acaba descobrindo uma conexão com os Caça-Fantasmas originais e o que o seu avô deixou para trás como legado. Confira o primeiro trailer oficial:

Venom: Tempo de Carnificina (24 de junho)

Com Tom Hardy de volta na pele do ex-jornalista investigativo Eddie Brock, Venom: Tempo de Carnificina dará sequência aos eventos de Venom, primeiro filme do Universo Cinematográfico da Sony sem o Homem-Aranha como protagonista.

O longa apresentará o vilão Cletus Cassady, mais conhecido como Carnificina, um dos maiores antagonistas tanto do Amigão da Vizinhança quanto de Venom. Woody Harrelson é o encarregado de viver o personagem, juntando-se a Michelle Wlliams no elenco secundário.

Top Gun: Maverick (8 de julho)

Tom Cruise volta a um de seus papéis mais icônicos da carreira 35 anos depois. O astro de ação interpretará novamente o piloto Maverick na sequência de Top Gun: Ases Indomáveis (1986).

Mais experiente, ele terá a companhia de novos pilotos em busca da glória, assim como ele e seus velhos companheiros fizeram décadas atrás. O elenco ainda traz nomes como Ed Harris, Jennifer Connelly e Miles Teller. Assista ao trailer:

Shang Chi e a Lenda dos Dez Anéis (8 de julho)

Primeiro filme do Marvel Studios com um elenco predominantemente asiático. Para alguns críticos, Shang Chi pode ter a mesma importância para a cultura pop do que Pantera Negra no seu lançamento, em 2018.

De acordo com a sinopse oficial, Shang-Chi precisa confrontar o passado que pensou ter deixado para trás. Ao mesmo tempo, ele é envolvido em uma teia de mistérios da organização conhecida como Dez Anéis.

Além do protagonista Simu Liu, o elenco terá Michelle Yeoh, Awkwafina, Fala Chen, Ronny Chieng e Florian Munteanu. O diretor é Destin Daniel Cretton.

Uncharted (15 de julho)

Longa baseado na popular franquia de games da Naughty Dog. Com Tom Holland no papel do protagonista Nathan Drake, o filme lutou para finalmente começar a sair do papel, com constante troca na direção e indefinições no elenco.

Ao lado de Holland estará Mark Wahlberg como Victor Sullivan, seu mentor, Antonio Banderas, Tati Gabrielle e Sophia Ali.

Space Jam: Um Novo Legado (15 de julho)

Sequência do sucesso de 1996, Space Jam: Um Novo Legado trará de volta Pernalonga, Patolino, Lola Bunny e todos os Looney Tunes para encarar uma nova ameaça em um jogo de basquete mortal.

Desta vez, eles vão contar com a ajuda do tetracampeão da NBA LeBron James e de outros grandes craques do esporte como Anthony Davis, Damian Lillard e Klay Thompson, além das jogadoras da WNBA Diana Taurasi, Nneka Ogwuimike e Chiney Ogwumike. Sonaqua Martin-Green, a Sasha de The Walking Dead, foi escalada como a mulher de LeBron na continuação.

O Esquadrão Suicida (5 de agosto)

O Esquadrão Suicida conta com um elenco estelar e é uma das grandes apostas da Warner Bros. para 2021. O filme servirá como uma sequência e um reboot do longa dirigido David Ayer em 2016.

A descrição trata-se de uma mistura pois contará com personagens e atores do primeiro filme, mas em uma história que não terá necessariamente ligações com o original.

Dirigido por James Gunn, o elenco terá nomes como Margot Robbie, Idris Elba, Viola Davis, Joel Kinnaman, Taika Waititi, John Cena, Alice Braga, Sylvester Stallone, entre outros. Confira a prévia:

Duna (30 de setembro)

Nova adaptação da série de livros de ficção científica escrita por Frank Herbert (1920-1986). A história de Duna foi levada aos cinemas primeiro por David Lynch, em 1986, no longa que se tornou um clássico cult, e que ganhará uma versão atualizada nas mãos de Denis Villeneuve (Blade Runner 2049).

O protagonista da trama é Paul Atreides (Timothée Chalamet), rapaz de uma família nobre que recebe o controle do planeta-deserto Arrakis, produtor de um recurso valioso e disputado por diversos clãs. Ele é forçado a fugir para o deserto e se junta a tribos nômades, eventualmente liderando-as por conta de suas habilidades mentais avançadas.

O elenco estrelado tem nomes como Zendaya, Oscar Issac, Josh Brolin, Jason Momoa, Rebecca Ferguson e Javier Bardem. Veja o primeiro trailer oficial abaixo:

Eternos (28 de outubro)

Terceiro fime do Universo Marvel programado para chegar aos cinemas em 2021. Nos quadrinhos, os Eternos são uma raça de super-humanos criados pelas entidades alienígenas chamadas de Celestiais durante uma visita ao planeta Terra.

Ainda não se sabe como serão feitas as ligações do filme com as outras produções do estúdio, mas as possibilidades existem. Ego, personagem de Kurt Russell em Guardiões da Galáxia 2 (2017), é um dos Celestiais do universo.

O elenco encabeçado por Angelina Jolie ainda traz nomes como Kit Harrington, Gemma Chan, Richard Madden e Brian Tyree Henry. A direção é de Chloé Zao.

Missão: Impossível 7 (18 de novembro)

A sétima aventura de Tom Cruise como o agente Ethan Hunt está sendo gravada juntamente com o oitavo filme da franquia, mas apenas o primeiro irá chegar nos cinemas neste ano.

Detalhes sobre a trama ainda são mantidos em sigilo, sabe-se apenas que o longa terá os retornos dos veteranos Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Ving Rhimes e Vanessa Kirby. Entre os estreantes, estão Hayley Atwell, Pom Klementieff e Shea Whigham, que é especulado como o grande vilão do longa.

Homem-Aranha 3 (16 de dezembro)

O quarto e último filme da Marvel em 2021 é um dos mais aguardados pelos fãs de cultura pop. Não bastasse o Homem-Aranha ser um dos heróis mais populares de todo o mundo, a terceira aventura estrelada por Tom Holland ainda envolve muitos segredos a serem revelados nos próximos meses.

Como sempre, o estúdio entrega poucos detalhes de sua trama antes do lançamento do primeiro trailer –que ainda deve demorar, já que as gravações estão ocorrendo neste momento nos Estados Unidos. A maior especulação gira em torno do elenco, que pode trazer retornos para lá de especiais.

Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batatalon e Tony Revolori, integrantes da franquia desde Homem-Aranha: De Volta para Casa (2017), estão confirmados, assim como Benedict Cumberbatch como Doutor Estranho. O time de vilões será composto por Jamie Foxx (Electro) e Alfred Molina (Doutor Octopus), que voltam para reviver os antagonistas das encarnações anteriores do herói aracnídeo.

No entanto, os fãs ainda aguardam para saber se Andrew Garfield e Tobey Maguire retornarão para viver novamente suas respectivas versões de Peter Parker, assim como seus pares românticos, Emma Stone e Kirsten Dunst.

Matrix 4 (23 de dezembro)

Os últimos dias do ano ainda reservam uma estreia esperada há quase 20 anos. Matrix 4 chega para dar sequência à história de Neo (Keanu Reeves) desde que ele derrotou a rebelião das máquinas em Matrix: Revolutions (2003) –além de seu arqui-inimigo Agente Smith (Hugo Weaving).

Pouco se sabe sobe a história do quarto longa, que terá o retorno de Carrie-Anne Moss como Trinity e Jada Pinkett Smith como Niobe. Entre as novidades se destacam Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother), Yahya Abdull-Mateen II (Watchmen), Jessica Henwick e Ellen Hollman. Lana Wachowski, que dirigiu a trilogia ao lado da irmã Lilly, retorna sozinha na função.