Após afastamento por câncer, Fátima Bernardes anuncia volta ao Encontro · .

Fátima Bernardes voltará a comandar o Encontro nesta segunda-feira (4). A apresentadora da Globo anunciou a novidade em suas redes sociais e disse que “muita coisa aconteceu” nesse período que passou longe das câmeras. Ela está afastada desde 2 de dezembro, quando saiu para fazer uma cirurgia de um câncer de útero em estágio inicial.

“Chegou a hora de voltar! Muita coisa aconteceu em um mês. Nem sempre o céu esteve azul, mas em todos os dias recebi de perto o carinho dos meus amores, da minha equipe, de amigos; a atenção do meu médico; e, de longe, a energia de todos vocês que me acompanham por aqui”, escreveu a jornalista em publicação no início da noite deste domingo (3).

“Obrigada do fundo do meu coração. Vamos juntos fazer um 2021 melhor, mais leve! Te espero amanhã [segunda], às 10h45, no Encontro com Fátima”, convidou Fátima Bernardes.

Ela publicou uma sequência de fotos com amigos e familiares que passaram esse período de tratamento ao lado dela. Nas imagens, aparecem pessoas como o namorado, Túlio Gadêlha, e os filhos trigêmeos do casamento com William Bonner, Vinícius, Laura e Beatriz Bonemer.

“Bom retorno, minha amiga! Sentimos muita saudade”, comemorou seu colega André Curvello. Durante o mês em que ficou afastada, Fátima foi substituída por Patrícia Poeta no matinal da Globo.

A titular do Encontro fez uma cirurgia para a retirada do câncer de útero em 6 de dezembro. O procedimento foi bem-sucedido. No último mês, a jornalista passou pelo período de recuperação e curtiu momentos ao lado da família. Em 18 de dezembro, ela apareceu ao lado de Túlio Gadêlha e falou que estava melhorando.

“Já estou liberada pra dar pequemos passeios pelo condomínio, sem fazer esforço. Exercício, banho de mar e de piscina ainda estão na lista dos proibidos. Mas não resisti em botar o pé na areia por uns minutinhos e, com a praia completamente deserta, tirar uma foto sem máscara. E aí voltei feliz pra casa. Pra descansar e continuar minha recuperação”, falou ela na ocasião.

Veja o post abaixo, com o anúncio do retorno de Fátima Bernardes: