Após ano irregular, Rony se recupera no Palmeiras com atuações em mata-matas

O atacante Rony não teve um bom início de caminhada no Palmeiras. O jogador teve dificuldades para marcar seu primeiro gol pelo clube, foi bastante criticado pela torcida e chegou a se tornar reserva da equipe.

No entanto, sua situação melhorou desde a chegada do técnico Abel Ferreira. O camisa 11 conquistou a titularidade e passou a marcar gols com mais frequência, ganhando destaque principalmente por conta de seu desempenho nos mata-matas.

Segundo levantamento feito pelo site SofaScore, Rony esteve presente em 14 partidas do Palestra neste tipo de competição em 2020, marcando cinco gols e dando oito assistências. Além disso, criou cinco grandes chances, deu 18 passes decisivos e, em média, participa de um gol a cada 83 minutos. Com isso, as críticas dos torcedores diminuíram e o jogador ganhou mais tranquilidade dentro do clube.

Seus números em mata-matas ainda mostram como o atacante pode ser uma arma alviverde para o duelo contra o River Plate, pela semifinal da Libertadores. A ida acontece nesta quinta-feira, na Argentina, enquanto a volta está programada para o dia 12 de janeiro, no Allianz Parque.