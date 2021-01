Após ‘arrebente o tornozelo’ de Gallardo, jornal não perdoa zagueiro do River contra Palmeiras: ‘Não aprendeu a lição’

Figura central de uma polêmica nas horas que antecederam a semifinal da Conmebol Libertadores na Argentina, Robert Rojas voltou a ser protagonista dentro de campo. E novamente da forma que os zagueiros não gostam: sofrendo gols.

Após receber de Marcelo Gallardo o ‘conselho’ para ‘ser mais duro’ após empate o empate do River Plate contra o Boca Juniors, o defensor novamente viu um atacante rival levar grande vantagem sobre sua marcação.

Segundo avaliação do jornal argentino Olé, Rojas ‘não aprendeu a lição’ após o último sábado, e agora sofreu com Luiz Adriano. O atacante girou fácil sobre a marcação do paraguaio no lance que resultou no segundo gol do Palmeiras, na vitória brasileira por 3 a 0 no Estádio Libertadores de América.

“O manual do zagueiro indica que o defensor tem duas opções para interromper o avanço do atacante rival caso não consiga roubar a bola: a primeira, cometer falta assim que receber a bola de costas para o gol; a segunda, para derrubar o atacante de qualquer forma se ele já tiver girado em direção ao gol. Bem, Robert Rojas não usou nenhuma dessas duas opções”, publicou o jornal.

Ainda segundo a avaliação do jornal, a falta de rigidez da defesa tem sido um grande problema para Marcelo Gallardo, que ainda não encontrou a melhor organização após as saídas do experiente Jonatan Maidana e do jovem Lucas Martínez Quarta.

‘Recado’ de Gallardo causou polêmica na Argentina

Em trecho captado pela transmissão da ESPN no empate em 2 a 2 entre Boca Juniors e River Plate no último sábado, o técnico Marcelo Gallardo é flagrado no fim da partida exigindo que o zagueiro Rojas fosse mais duro em cima de Carlos Tévez em lance que originou o gol de empate dos Xeneizes, já na reta final do clássico.

O treinador fala ao zagueiro: “Hacete más duro, c*” (chegue mais duro, c*). Um pouco antes, é possível ouvir o treinador sendo ainda mais direto: “Rompe el tobillo”. A tradução literal em português seria: “Arrebente o tornozelo”.

O ‘conselho’ de Gallardo foi tema de discussões na imprensa argentina, que chegou, porém, a amenizar as críticas, dizendo que a frase não deveria ser interpretada pelo seu sentido literal, mas sim algo como ‘dá no meio dele’, jargão utilizado no futebol para tentar parar um jogador.

O River vencia o Boca Juniors por 2 a 1. Mas, em lance individual de Carlos Tévez, Villa anotou o tento de empate no clássico.