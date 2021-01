Após atuação apagada, Barroca busca soluções internamente no Botafogo

O Botafogo perdeu a sexta partida seguida no Campeonato Brasileiro, e se isola cada vez mais na lanterna. A derrota no clássico diante do Fluminense mostrou uma equipe apática e sem alternativas ofensivas. O próprio técnico Eduardo Barroca admite as limitações do elenco, e se diz em busca de soluções.

O fato é que mesmo lutando desesperadamente para fugir do rebaixamento, o Alvinegro não conseguiu somar um ponto sequer nas últimas seis partidas. Além disso, suas dificuldades ofensivas ficam evidente ao se constatar que a equipe marcou apenas dois gols nesses jogos, e sofreu 14.

“Cabe a gente encontrar soluções para que a gente apresente resultados, isso não vem acontecendo. A tendência é que continuemos trabalhando internamente, porque hoje não é possível trazer nenhum jogador de fora, para buscar as soluções cabíveis dentro do campeonato”, disse Barroca.

Seu único homem de criação em campo, Bruno Nazário, teve, assim como toda a equipe, uma atuação abaixo da média. O esquema com três zagueiros adotado pelo treinador também não funcionou.

“O Forster entrou como terceiro zagueiro, quando a gente passava o meio-campo ele ia jogar na frente dos dois zagueiros. A gente fez saída com três e, no momento que a gente passava da intermediária, ele trabalhava mais à frente. Para defender, já que o Fluminense jogou apenas com um centroavante, ele trabalhou mais à frente”, explicou.

Com apenas seis jogos para fechar sua campanha no Brasileiro, o Botafogo tem de vencer todos eles para sonhar com a permanência. Com apenas quatro vitórias em 32 jogos, o Alvinegro está, portanto, virtualmente rebaixado à Série B.

A equipe só volta a campo na terça-feira, dia 2 de fevereiro, para enfrentar o Palmeiras, no Allianz Parque. Uma nova derrota acabará de vez com as esperanças.