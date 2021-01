Após Brasil bater 9 milhões de casos de Covid-19, Bolsonaro pede volta de público aos estádios

O presidente da República Jair Bolsonaro pediu que o futebol brasileiro volte a ter público, nesta quinta-feira, durante uma live. O desejo do representante do Brasil é que o povo “volte a viver, sorrir e fazer piadas” mesmo com novo recorde de casos de coronavírus. Esporte segue sem torcidas nos estádios desde março de 2020.

– Temos que voltar a viver, pessoal. Sorrir, fazer piada, brincar. Voltar (o público) nos estádios de futebol o mais cedo possível, que seja com uma quantidade menor, 20%, 30% da capacidade do estádio – disse o presidente, que concluiu:

– Temos que voltar a viver, cuidar dos mais idosos, de quem tem comorbidade. As vacinas estão vindo aí. Sempre disse: passou pela Anvisa, a gente compra, não interessa de onde vem. Assim fizemos. O mundo está com falta de vacinas.

Esta não é a primeira vez que o presidente, que é fã de futebol, pediu o retorno do esporte. Sobre a final deste sábado, entre Santos e Palmeiras, pela Libertadores, o político, atualmente sem partido, negou um convite feito e não assistirá a decisão no Maracanã.

NÚMEROS DA DOENÇA NO PAÍS

O Brasil anunciou, desde o dia 17 de janeiro, o começo da vacinação para idosos e servidores do sistema de saúde nacional, e segue negociando com outros países a compra de componentes para a fabricação do produto. Um milhão de brasileiros já foram vacinados, segundo informações do Consórcio de Imprensa.

No mesmo dia em que o presidente se mostrou novamente favorável ao retorno de público, o país bateu a marca de nove milhões de casos de Covid-19, totalizando 220 mil mortos. Mais de duas milhões de pessoas já morreram da doença pelo mundo, de acordo com dados oficiais.