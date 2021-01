Após chamar Celso Portiolli de ‘babaca’, ex-SBT afirma que foi dispensada ao vivo · .

Após chamar Celso Portiolli de “babaca”, Jéssica Esteves afirmou que foi dispensada ao vivo pelo apresentador durante a passagem no SBT. Nesta segunda-feira (11), a ex-funcionária da emissora de Silvio Santos detalhou a sua trajetória no canal e contou supostas situações cometidas pelo titular do Domingo Legal que a desagradaram.

“Entrou no ar, aí ele [Portiolli]: ‘Bom dia, Sessão Premiada no ar! Saudade que estava de vocês, já descansei demais, tô de volta. Queria agradecer a Jéssica por comandar a atração aqui enquanto estava de férias. Muito obrigado, Jéssica. Agora já pode descansar, curtir as suas férias que agora eu vou comandar’. Fiquei: ‘Oi?’ Ele me dispensou no ar, ao vivo, sem falar nada comigo no camarim, sem falar nada com ninguém”, explicou Jéssica.

“Depois que desligou a câmera, que foi para o horário comercial, ele veio falar comigo? Gente, desculpa, eu achei escrotérrimo, antiprofissional. Era uma menina, tinha 15 anos. Achei tudo muito escroto e quando foi para o intervalo, ele não veio falar comigo, em nenhum momento falou nada para mim. Ele fez e acho ele babaca, achei essa atitude extremamente babaca”, prosseguiu.

O caso teria ocorrido após ela deixar a apresentação do Bom Dia & Cia, o qual comandou de 2003 a 2005, junto com Kauê Santin. Jéssica foi chamada para cobrir as férias de Portiolli na Sessão Premiada e, ao entrar na equipe, foi elogiada pelo apresentador.

“Ele [Portiolli] falou: ‘Nossa, gostava muito de você apresentando o Bom Dia & Cia, você tem muito talento, por que você saiu?’ [Respondi]: ‘Ah, porque estava grande’. Enfim, falei o que o diretor tinha falado”, relembrou Jéssica.

No entanto, segundo os boatos ouvidos pela ex-apresentadora na época, a dispensa ao vivo não seria a primeira atitude de Portiolli que a prejudicaria na emissora. “Começaram a falar assim: ‘Ah, ele deve ter alguma coisa contra essa menina, porque não é possível, é a segunda vez que ele tomba ela’. Segunda vez, como assim?”, indagou.

“Veio os boatos dos bastidores falando que quem mostrou, fez até um piloto porque, na época, ele se tornou empresário da Priscilla [Alcântara] e do Yudi [Tamashiro]. Quem mostrou eles para o Silvio Santos e falou: ‘Olha, a Jéssica e o Kauê estão grandes, substitui eles por esses menorzinhos’, foi o Celso Portiolli”, disse Jéssica, que ressaltou que não tem nada contra a dupla que a substituiu no programa infantil.

No desabafo, a ex-SBT afirma que o boato foi confirmado por Priscilla durante uma entrevista. “Eu, Jéssica, achei a atitude dele escrota, bizarra, infantil e tosca em me dispensar ao vivo e ser falso de ficar falando: ‘Nossa, adorava você no Bom Dia & Cia, por que você saiu?’. Sendo que foi ele que mostrou para o Silvio e falou: ‘Tirem eles que estão grandes e coloquem esses daqui que estou empresariando'”, concluiu Jéssica.

entrou em contato com o SBT, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.

Confira o vídeo de Jéssica Esteves: