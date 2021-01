Após cirurgia no tornozelo, Liziero avança na recuperação e corre no gramado

Se recuperando de uma cirurgia no tornozelo direito, Liziero deu mais um passo em sua recuperação para voltar à ativa. Nesta quarta-feira, o volante correu em volta do gramado acompanhado sob acompanhamento da fisioterapia do São Paulo pela primeira vez desde que se lesionou.

Liziero rompeu o ligamento do tornozelo direito em um treinamento da equipe às vésperas do confronto com o Fluminense, em setembro, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. De lá para cá, ele vinha se limitando a trabalhos no Reffis, na parte interna do CT.

Ainda não há um prazo para que o volante volte a atuar, mas a tendência é que o jogador retorne aos gramados somente na próxima temporada, já que a atual se encerra no fim de fevereiro, em 42 dias.

Aos 22 anos, Liziero já foi considerado uma das principais joias do São Paulo e gerou interesse de clubes europeus pelo futebol apresentado desde que foi promovido ao profissional. Joga contra a cria de Cotia seu longo histórico de lesões, que mais uma vez impediu o atleta a buscar uma sequência de jogos.