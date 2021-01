Após classificação do Palmeiras, Mauro Beting faz post em maca: ‘Jogo que mais sofri na vida’

O jornalista Mauro Beting brincou com o emocionante duelo entre Palmeiras e River Plate, da Argentina, pela semifinal da Libertadores, nesta quarta-feira. O comentarista esportivo do SBT participou da transmissão da partida – que rendeu um recorde em audiência – e compartilhou uma foto em uma maca: “ainda estou vivo”.

– A boa notícia: ainda estou vivo. A má notícia: ainda morro disso. Como diz meu parceiro Vitor Galvão: o Palmeiras ainda nos leva daqui. Mas, até lá, ele nos leva melhor e mais longe. Por motivos de força menor, volto mais tarde. Jamais senti em 54 (anos) de Palmeiras o que passei hoje – escreveu ele nas redes sociais.

O jornalista ainda disse que ele teria culpa na derrota do Verdão, que perdeu por 2 a 0 em casa. Segundo o comunicador, em outro post, ele teria ignorado alguns passos supersticiosos. Além disso, Mauro elogiou o VAR.



– A culpa foi minha pela derrota que parecia goleada no jogo que mais sofri na vida. Não foi do VAR que (corretamente) corrigiu o terceiro gol que parecia o milésimo do River. Não foi do VAR que cancelou um pênalti que não foi mesmo e achou outro impedimento em outro lance discutível. Weverton mais uma vez me defendeu do meu erro.

O Palmeiras perdeu para o River Plate, da Argentina, por 2 a 0, mas garantiu a vaga na final da Copa Libertadores por ter batido o time argentino no duelo de ida, onde goleou em 3 a 0. Nesta quarta-feira, o Santos terá a oportunidade de encaminhar a segunda vaga para o litoral paulista, contra o Boca Juniors.