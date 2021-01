Após demissão de Alexandre Mattos, Atlético-MG fecha com Rodrigo Caetano como Diretor de Futebol

O Atlético-MG oficializou nesta quarta-feira a contratação de Rodrigo Caetano como novo diretor de futebol. O anúncio acontece dois dias depois do desligamento de Alexandre Mattos do cargo.

Rodrigo Caetano deixou o Internacional e estava livre no mercado. Segundo informado pela nota oficial do clube, o diretor se apresenta ao elenco na próxima quinta-feira, já na Cidade do Galo.

Confira a nota oficial:

O Clube Atlético Mineiro acertou, nesta quarta-feira (6), a contratação de Rodrigo Caetano como novo diretor de Futebol.

Rodrigo Caetano já se apresenta ao elenco nesta quinta-feira (7), na Cidade do Galo. A Direção do Clube dá as boas-vindas ao dirigente e deseja-lhe sucesso. A entrevista de apresentação para a imprensa será na próxima sexta (8), às 9h30.