Após derrota para o Santos, torcida do Botafogo faz protestos

A derrota para o Santos consolidou o Botafogo na lanterna do Campeonato Brasileiro. Para piorar, os alvinegros veem o rebaixamento mais próximos.

No retorno da delegação na noite deste domingo, torcedores foram ao Nilton Santos protestar contra o elenco. No entanto, nenhum dirigente ou jogador foi falar com o grupo.

Não houve vandalismo por parte dos torcedores que foram ao local. Todos os atletas e dirigentes permaneceram dentro do complexo do Nilton Santos até a chegada da Polícia, que dispersou o grupo.

A situação do Botafogo segue crítica no Campeonato Brasileiro. Com apenas 23 pontos, os alvinegros estão a nove do Fortaleza, primeiro time fora da degola.

Os cariocas voltam a campo nesta quarta-feira, quando recebem o Atlético-GO, no Nilton Santos.