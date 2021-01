Após derrotar o Flamengo, Guto Ferreira valoriza elenco e afirma estar feliz no Ceará

O Ceará conquistou um surpreendente resultado no último domingo pelo Campeonato Brasileiro. O Vozão foi até o Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo e venceu pelo placar de 2 a 0, derrotando a equipe carioca pela segunda vez na competição.

O importante triunfo obtido pelos Alvinegros foi valorizado pelo técnico Guto Ferreira. O treinador exaltou o elenco cearense e afirmou que a concentração dos jogadores foi um dos segredos para conquistar os três pontos diante do Rubro-Negro nos dois turnos.

“Acho que (o segredo) foram os jogadores do Ceará, que nas duas partidas estiveram bastante focados, e, em cima dos detalhes e planos traçados, conseguiram cumprir muito bem. Tivemos a felicidade de vencer a partida de ida, quando o Domènec era o técnico, e agora essa partida no Maracanã com o Rogério”, disse em participação no Gazeta Esportiva desta segunda-feira.

O comandante também falou sobre as diferenças entre o Flamengo de 2019 e o desta temporada. “O Flamengo (do ano retrasado) não era muito diferente, mas existem detalhes que logicamente o momento implica, haja vista que essa temporada tem sido atípica em termos de preparação. A pandemia atrapalhou muito nos treinamentos. Uns tiveram tempos diferentes de preparação em relação a outros, e talvez o Flamengo possa estar tendo problemas em cima disso”, declarou.

Guto Ferreira ainda foi questionado sobre trabalhar em algum dos principais times do futebol paulista. O técnico não entrou em maiores polêmicas e disse que “no momento certo as coisas vão acontecer”, mas ressaltou que está bastante feliz no Ceará.

“Eu costumo dizer que tudo tem seu tempo e sua hora. A gente está muito feliz no Ceará. Tivemos a felicidade de fazer bons trabalhos nos clubes que passamos e no Ceará não é diferente. É um clube que me dá total condição, estou muito feliz aqui e acho que no momento certo as coisas vão acontecer. Vou procurando em cada passagem fazer o melhor junto com a minha equipe de trabalho e Graças a Deus as coisas estão acontecendo no Ceará”, finalizou o treinador.