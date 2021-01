Após dez dias internada por Covid-19, Laerte recebe alta e deixa hospital · .

A cartunista Laerte Coutinho recebeu alta médica na manhã deste domingo (31) e deixou o Instituto do Coração (InCor), em São Paulo, para continuar o tratamento da Covid-19 em casa. Segundo novo boletim médico, a chargista de 69 anos de idade apresentou “progressiva melhora de seu estado clínico”.

Laerte foi internada no dia 21 de janeiro e, na manhã da última terça-feira (26), foi transferida para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde passou por “tratamento medicamentoso e com suporte ventilatório não invasivo, por meio de cateter de alto fluxo”.

O quadrinista Rafael Coutinho, filho da cartunista, afirmou nas redes sociais que o estado de saúde dela não era grave, mas necessitava de cuidados mais rigorosos.

Ele também agradeceu as mensagens de apoio dos amigos e personalidades: “Ela deve ficar por no mínimo mais uma semana lá, e estamos acompanhando dia a dia a evolução, na torcida para que melhore. Agradecemos a todes que mandaram mensagens de apoio e carinho, se disponibilizando a ajudar das formas mais variadas. Obrigada, em nome da Laerte, é muito bonito demais ver o amor de ‘todes’ pelo meu pai”.

“Com progressiva melhora de seu estado clínico, a cartunista Laerte Coutinho (69) teve alta hospitalar do InCor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP), às 10h da manhã deste domingo (31/1), para continuidade do tratamento em regime domiciliar”, informou comunicado oficial da assessoria de imprensa do hospital neste domingo.

No dia 22 de janeiro, Laerte havia informado sobre ter sido infectada pelo coronavírus. Confira abaixo: