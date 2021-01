Após dois meses, chega ao fim o namoro de Maraisa e Artur Queiroz · .

Maraisa e Artur Queiroz do Amaral não são mais um casal. A cantora, da dupla com Maiara, e o médico ficaram juntos durante pouco menos de três meses, mas colocaram um ponto final no breve relacionamento no início de dezembro.

Ao ., a assessoria de imprensa da sertaneja não negou a informação, apenas disse que não comenta sobre a vida pessoal de sua cliente.

Alguns fãs já haviam percebido o sumiço de Artur do dia a dia de Maraisa e questionaram o motivo de os dois nunca mais terem sido vistos juntos. Desde então, a sertaneja passou a publicar diversas fotos sensuais em suas redes sociais e a fazer viagens sem a companhia do agora ex-namorado.

Eles ainda se seguem nas redes sociais. Amigos próximos da sertaneja disseram à reportagem que o término foi amigável e que os dois ainda trocam mensagens eventualmente.

Eles haviam iniciado o relacionamento em outubro, poucos dias após anunciar o término do namoro com o cantor e empresário Fabrício Marques.

Maraisa passou o Natal e o Réveillon na companhia de sua família, em Goiânia, enquanto Arthur resolveu se divertir com os amigos em Arraial d’Ajuda, na Bahia.