Após duas semanas internado, marido de Ana Hickmann volta para casa · .

Após passar cerca de duas semanas internado por conta de complicações no tratamento contra o câncer, Alexandre Correa recebeu alta hospitalar e retornou para casa. Nesta sexta-feira (8), Ana Hickmann comemorou a volta do marido ao lar, assim como ele também celebrou a liberação médica.

“Meu urso tá de volta! Voltou para casa! Meu amor!”, disse a apresentadora no Instagram. Nos Stories da rede social, ela publicou um registro do retorno do amado e disse: “Que dia feliz! Meu amor, estamos indo para casa!”.

Em seu perfil, Alexandre também celebrou a volta por meio de uma publicação. “Deus é muito bom! Você está em casa!”, reforçou a contratada da Record.

O empresário segue em tratamento contra um câncer no pescoço e, no dia 27 de dezembro, informou que havia sido internado no hospital após apresentar desconfortos clínicos no Natal. “Estou sob os cuidados, me sentindo bem melhor, mas sem previsão de alta. Já era avisado que esse final de tratamento da oncologia era cruel, confesso que estou acreditando. Mas vou ficar bem!”, comentou Alexandre na época.

Ontem (7), o casal compartilhou uma publicação em que aparecem juntos no hospital e celebram a parceria durante o atual desafio: “Começar de novo e contar comigo. Vai valer a pena ter amanhecido. Ter me rebelado, ter me debatido. Ter me machucado, ter sobrevivido”.

Confira as publicações: