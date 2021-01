Após eliminação para o Palmeiras, Gallardo se diz orgulhoso, responde apenas uma pergunta e abandona coletiva

Após a vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, que eliminou o River Plate na semifinal da Conmebol Libertadores, o técnico do time argentino, Marcelo Gallardo, se disse “orgulhoso” de sua equipe.

Com sua saída sendo especulada pela imprensa argentina, o treinador deixou ainda mais dúvidas no ar ao responder apenas uma pergunta e, logo em seguida, abandonar a entrevista.

“O balanço do ano eu farei depois de tudo o que vivemos e da maneira como competimos depois da parada (pela pandemia de COVID-19). Venho aqui reconhecer e valorizar minha equipe e meus jogadores, que me fizeram sentir representado em campo, me emocionaram pela forma como jogaram. Estou orgulhoso pela postura como eles enfrentaram a partida”, discursou.

“Saio daqui com uma sensação plena, ao olhar a forma como a equipe jogar e se sentir representado. Não tenho muito mais do que pedir”, seguiu.

“Eu os agradeço pela partida. O que vi hoje me faz sentir totalmente orgulhoso e dignifica minha profissão”, elogiou.

“Desejo sorte ao Palmeiras na final e tomara que tenham um bom ano”, encerrou.

Em seguida, Gallardo se levantou e deixou a coletiva, mesmo com várias outras perguntas a serem feitas.

Com o resultado, o Verdão volta à decisão continental após 21 anos, depois de alcançar a final em 2000.

O time de Abel Ferreira agora aguarda quem passar de Santos x Boca Juniors, nesta quarta-feira, para saber quem será seu adversário.